Стало известно, сколько месяцев пропустит Тороп

Появились подробности лечения вратаря ЦСКА Владислава Торопа.

20-летний футболист травмировался в кубковом матче с «Зенитом».

Он столкнулся с Нуралы Алипом, получив удар головой в лицо.

У Торопа были диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа и сотрясение мозга.

«Тороп рискует провести остаток карьеры в маске после жуткого столкновения с защитником питерского «Зенита» в кубковом матче.

Врачи университетской больницы МГСМУ провели консилиум, Влад сдал анализ и теперь готовится к операции – еe проведут сегодня. Оперировать будет опытный хирург Артур Кондрат. Восстановление займeт около четырeх месяцев.

Специалисты заявили, что после велик риск психологического надлом у Торопа. Такой же был у Петра Чеха. Легенда «Челси» получил аналогичную травму и до конца своей футбольной карьеры защищал ворота лондонского клуба в шлеме. Потому что боялся снова травмировать голову, столкнувшись с соперником. Владислав говорит, что чувствует себя хорошо и хочет поскорее восстановиться, чтобы продолжить играть», – написал источник.