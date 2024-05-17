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    Стало известно, сколько месяцев пропустит Тороп

    Появились подробности лечения вратаря ЦСКА Владислава Торопа.

    • 20-летний футболист травмировался в кубковом матче с «Зенитом».
    • Он столкнулся с Нуралы Алипом, получив удар головой в лицо.
    • У Торопа были диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа и сотрясение мозга.

    «Тороп рискует провести остаток карьеры в маске после жуткого столкновения с защитником питерского «Зенита» в кубковом матче.

    Врачи университетской больницы МГСМУ провели консилиум, Влад сдал анализ и теперь готовится к операции – еe проведут сегодня. Оперировать будет опытный хирург Артур Кондрат. Восстановление займeт около четырeх месяцев.

    Специалисты заявили, что после велик риск психологического надлом у Торопа. Такой же был у Петра Чеха. Легенда «Челси» получил аналогичную травму и до конца своей футбольной карьеры защищал ворота лондонского клуба в шлеме. Потому что боялся снова травмировать голову, столкнувшись с соперником. Владислав говорит, что чувствует себя хорошо и хочет поскорее восстановиться, чтобы продолжить играть», – написал источник.

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    Источник: телеграм-канал Mash

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    Сегодня, 18:05
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    Комментарии (6)
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    Ловкий Бубен
    1715958795
    Выздоравливай, парень ! Ничего страшного, если голова цела всё будет нормалёк , лицо заживёт, у меня были такие ( пару раз ;-) )
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    The only one
    1715962062
    Здоровья парень!!!
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    Ивантеевец
    1715962375
    Здоровья! Держись, жизнь только начинается и карьера тоже!
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    ...уефан
    1715963495
    ...лечись, не торопись, всё должно быть хорошо у тебя!...
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    nominum
    1715965724
    Лишь бы здоровье восстановилось у Торопа. Перхуна все мы помним...
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    k611
    1715966541
    Здоровья игроку!
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