Колосков назвал лучшего игрока сезона РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков доволен игрой форварда «Динамо» Константина Тюкавина.
«Тюкавин каждый сезон проводит лучше предыдущего – это очень хороший показатель для молодого игрока. Он постепенно прибавляет и становится сильнее.
Думаю, он лучший игрок этого сезона в РПЛ. О Тюкавине говорят, потому что он ярко играет и приносит пользу своей команде», – сказал Колосков.
- Тюкавин с 15 голами идет 2-м списке бомбардиров сезона РПЛ.
- У лидера Матео Кассьерры 16 мячей.
- 21-летним Тюкавиным интересуется «Атлетико».