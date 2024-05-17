Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Колосков назвал лучшего игрока сезона РПЛ

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков доволен игрой форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

    «Тюкавин каждый сезон проводит лучше предыдущего – это очень хороший показатель для молодого игрока. Он постепенно прибавляет и становится сильнее.

    Думаю, он лучший игрок этого сезона в РПЛ. О Тюкавине говорят, потому что он ярко играет и приносит пользу своей команде», – сказал Колосков.

    • Тюкавин с 15 голами идет 2-м списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • У лидера Матео Кассьерры 16 мячей.
    • 21-летним Тюкавиным интересуется «Атлетико».

    Новости по теме
    Известно условие, при котором Тюкавин попросит «Динамо» о летнем трансфере в Европу 1
    Топ-10 игроков сезона РПЛ 6
    Бубнов скептически оценил шансы Тюкавина заиграть в Испании 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:45
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Алимпаша-Геримов-yandex
    1715977581
    Перехвалят его,и он поймает звезду,как и все остальные переоцененные
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+