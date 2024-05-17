Колосков назвал лучшего игрока сезона РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков доволен игрой форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавин каждый сезон проводит лучше предыдущего – это очень хороший показатель для молодого игрока. Он постепенно прибавляет и становится сильнее.

Думаю, он лучший игрок этого сезона в РПЛ. О Тюкавине говорят, потому что он ярко играет и приносит пользу своей команде», – сказал Колосков.