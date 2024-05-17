Мостовой в процентах оценил вероятность чемпионства «Динамо» в ближайшем туре

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой верит в чемпионство «Динамо» в ближайшем туре РПЛ.

Для чемпионства по итогам 29-го тура «Динамо» нужно победить «Крылья Советов», а «Зенит» должен не выиграть в гостях у «Ахмата».

«Думаю, 50 на 50, что «Динамо» станет чемпионом в предстоящем туре. Не совсем верится, что «Краснодар» и «Зенит» проиграют свои матчи. Для «Динамо» игра с «Крыльями» – это матч жизни. Впереди у «Динамо» даже два матча жизни. Сейчас всe зависит от них, а «Крылья» немотивированы. Но в футболе бывает всe», – сказал Мостовой.