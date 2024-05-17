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    • Мостовой в процентах оценил вероятность чемпионства «Динамо» в ближайшем туре

    Мостовой в процентах оценил вероятность чемпионства «Динамо» в ближайшем туре

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой верит в чемпионство «Динамо» в ближайшем туре РПЛ.

    • Для чемпионства по итогам 29-го тура «Динамо» нужно победить «Крылья Советов», а «Зенит» должен не выиграть в гостях у «Ахмата».

    «Думаю, 50 на 50, что «Динамо» станет чемпионом в предстоящем туре. Не совсем верится, что «Краснодар» и «Зенит» проиграют свои матчи. Для «Динамо» игра с «Крыльями» – это матч жизни. Впереди у «Динамо» даже два матча жизни. Сейчас всe зависит от них, а «Крылья» немотивированы. Но в футболе бывает всe», – сказал Мостовой.

    • «Динамо» не становилось чемпионом с 1976 года.
    • Последние 5 сезонов РПЛ выиграл «Зенит».

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    Источник: «Чемпионат»

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