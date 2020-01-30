«Р-Спорт»: «Переход Соболева в клуб из Англии был реален. Не хватило времени при оформлении необходимых документов»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев мог оказаться в клубе английской Премьер-лиги, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источника.

«У Соболева были хорошие варианты в Англии. К нему проявляли интерес несколько клубов из Премьер-лиги. Переход был реален, но столкнулись с отсутствием времени при оформлении необходимых документов. Тем не менее «Спартак» – это шаг вперед для Александра. Здесь он будет играть совсем в другой футбол и на других скоростях», – сказал собеседник.

В этом сезоне Соболев провел 19 матчей за «Крылья Советов», забил десять голов и сделал три результативные передачи.

Сообщалось, что на футболиста претендуют клубы АПЛ.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов»: «Соболев просил отпустить его в топ-клуб, «Спартак» сделал достойное предложение»