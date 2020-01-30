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  • «Р-Спорт»: «Переход Соболева в клуб из Англии был реален. Не хватило времени при оформлении необходимых документов»

«Р-Спорт»: «Переход Соболева в клуб из Англии был реален. Не хватило времени при оформлении необходимых документов»

30 января 2020, 16:22
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев мог оказаться в клубе английской Премьер-лиги, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источника.

«У Соболева были хорошие варианты в Англии. К нему проявляли интерес несколько клубов из Премьер-лиги. Переход был реален, но столкнулись с отсутствием времени при оформлении необходимых документов. Тем не менее «Спартак» – это шаг вперед для Александра. Здесь он будет играть совсем в другой футбол и на других скоростях», – сказал собеседник.

  • В этом сезоне Соболев провел 19 матчей за «Крылья Советов», забил десять голов и сделал три результативные передачи.
  • Сообщалось, что на футболиста претендуют клубы АПЛ.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов»: «Соболев просил отпустить его в топ-клуб, «Спартак» сделал достойное предложение»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Соболев Александр
Комментарии (5)
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armen10
1580392872
Какой нахрен перезод в клуб из англии?! Вы о чем?! Даже если представить что кто то из апл его хотел, то он бы не смог там играть, ибо требования по легионерам там жесткие, 75% матчей за сборную должно быть. У соболева матчей сколько? 1? Если представить что чемпионшип, то уверен он сам бы не пошел на снижение зп и статуса лиги. Прежде чем всякую бркхню печатать от разных источников, проверьте материал, обдумайте, не нужно тупо копировать их!!
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