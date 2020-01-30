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    «Р-Спорт»: «Переход Соболева в клуб из Англии был реален. Не хватило времени при оформлении необходимых документов»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев мог оказаться в клубе английской Премьер-лиги, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источника.

    «У Соболева были хорошие варианты в Англии. К нему проявляли интерес несколько клубов из Премьер-лиги. Переход был реален, но столкнулись с отсутствием времени при оформлении необходимых документов. Тем не менее «Спартак» – это шаг вперед для Александра. Здесь он будет играть совсем в другой футбол и на других скоростях», – сказал собеседник.

    • В этом сезоне Соболев провел 19 матчей за «Крылья Советов», забил десять голов и сделал три результативные передачи.
    • Сообщалось, что на футболиста претендуют клубы АПЛ.

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов»: «Соболев просил отпустить его в топ-клуб, «Спартак» сделал достойное предложение»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +64

      armen10 1 час назад

      Какой нахрен перезод в клуб из англии?! Вы о чем?!
      Даже если представить что кто то из апл его хотел, то он бы не смог там играть, ибо требования по легионерам там жесткие, 75% матчей за сборную должно быть.
      У соболева матчей сколько? 1?
      Если представить что чемпионшип, то уверен он сам бы не пошел на снижение зп и статуса лиги.
      Прежде чем всякую бркхню печатать от разных источников, проверьте материал, обдумайте, не нужно тупо копировать их!!

      2
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      Рейтинг: +38

      PTZevolution > armen10 12 минут назад

      Ты думаешь в АПЛ у всех игроков 75% за сборную?) Там есть и другая процедура, если игрок к примеру не набрал нужное кол-во матчей за сборную

      0
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      Рейтинг: +2030

      Борат 1 час назад

      противно за спартак !
      прибили молодого парня народным баблом !
      гы-гы

      2
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