«Р-Спорт»: «Переход Соболева в клуб из Англии был реален. Не хватило времени при оформлении необходимых документов»

Какой нахрен перезод в клуб из англии?! Вы о чем?!
Даже если представить что кто то из апл его хотел, то он бы не смог там играть, ибо требования по легионерам там жесткие, 75% матчей за сборную должно быть.
У соболева матчей сколько? 1?
Если представить что чемпионшип, то уверен он сам бы не пошел на снижение зп и статуса лиги.
Прежде чем всякую бркхню печатать от разных источников, проверьте материал, обдумайте, не нужно тупо копировать их!!
Нападающий «Спартака» Александр Соболев мог оказаться в клубе английской Премьер-лиги, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источника.
«У Соболева были хорошие варианты в Англии. К нему проявляли интерес несколько клубов из Премьер-лиги. Переход был реален, но столкнулись с отсутствием времени при оформлении необходимых документов. Тем не менее «Спартак» – это шаг вперед для Александра. Здесь он будет играть совсем в другой футбол и на других скоростях», – сказал собеседник.
- В этом сезоне Соболев провел 19 матчей за «Крылья Советов», забил десять голов и сделал три результативные передачи.
- Сообщалось, что на футболиста претендуют клубы АПЛ.
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