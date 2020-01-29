Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Председатель совета директоров «Крыльев Советов»: «Соболев просил отпустить его в топ-клуб, «Спартак» сделал достойное предложение»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов»: «Соболев просил отпустить его в топ-клуб, «Спартак» сделал достойное предложение»

29 января 2020, 22:10
10

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов прокомментировал трансфер форварда Александра Соболева в «Спартак». Москвичи арендовали игрока с правом выкупа.

«Сегодня на заседании совета директоров было принято решение о платной аренде Александра Соболева в «Спартак» до конца сезона с опцией последующего выкупа. При этом учитывалось желание игрока, он просил отпустить его в топ-клуб. Мы исходили из всех обстоятельств, в том числе из интересов нашего клуба. «Спартак» сделал нам достойное предложение, которое в данный момент нас устроило. Еще раз хочу поблагодарить Александра за работу в нашем клубе и пожелать ему удачи и успехов», – сказал Фетисов.

  • В этом сезоне Соболев провел 19 матчей, забил десять голов и сделал три результативные передачи.
  • Сообщалось, что на футболиста претендуют клубы АПЛ.
  • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Соболев Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Александ1982
1580327387
Сейчас Крылья хоть с долгами расплатиться, удачи новому игроку Спартака, посмотрим как он заиграет!!
Ответить
vka1970
1580332669
Заметьте, к "топ" менеджеру Газьпрёму, не пошёл. Тенденция однако.
Ответить
Диктор
1580352324
Футбольных агентов сменит и будет все тип топ.
Ответить
mihail200606
1580356671
Топ.. Ладно бы в мю перешёл)
Ответить
Sviro
1580362184
Становятся очевидными планы управленцев крыс - заработать себе бабла, даже ценой вылета крыс и низшую лигу. Радоваться за Соболева или нет, не знаю: Спартак сложная по характеру команда. Заиграет ли он там? Но, главное, ушёл из говнокоманды, от говнотренера. Возможно, он узнал, что в планах у руководства переход на ступеньку ниже. Там им комфортно - победы чаще и премии соответственно. А чувства чести у чужаков в руководстве не наблюдается.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+