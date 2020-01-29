Председатель совета директоров «Крыльев Советов»: «Соболев просил отпустить его в топ-клуб, «Спартак» сделал достойное предложение»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов прокомментировал трансфер форварда Александра Соболева в «Спартак». Москвичи арендовали игрока с правом выкупа.

«Сегодня на заседании совета директоров было принято решение о платной аренде Александра Соболева в «Спартак» до конца сезона с опцией последующего выкупа. При этом учитывалось желание игрока, он просил отпустить его в топ-клуб. Мы исходили из всех обстоятельств, в том числе из интересов нашего клуба. «Спартак» сделал нам достойное предложение, которое в данный момент нас устроило. Еще раз хочу поблагодарить Александра за работу в нашем клубе и пожелать ему удачи и успехов», – сказал Фетисов.