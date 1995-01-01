Председатель совета директоров «Крыльев Советов»: «Соболев просил отпустить его в топ-клуб, «Спартак» сделал достойное предложение»

Бугага!
Хряки топ клуб?!!!
Ну умора!!!!
Такие же великие как молдавский шерифф или работнички)))) в Европе полное гофно!!!! Гыгы
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов прокомментировал трансфер форварда Александра Соболева в «Спартак». Москвичи арендовали игрока с правом выкупа.
«Сегодня на заседании совета директоров было принято решение о платной аренде Александра Соболева в «Спартак» до конца сезона с опцией последующего выкупа. При этом учитывалось желание игрока, он просил отпустить его в топ-клуб. Мы исходили из всех обстоятельств, в том числе из интересов нашего клуба. «Спартак» сделал нам достойное предложение, которое в данный момент нас устроило. Еще раз хочу поблагодарить Александра за работу в нашем клубе и пожелать ему удачи и успехов», – сказал Фетисов.
- В этом сезоне Соболев провел 19 матчей, забил десять голов и сделал три результативные передачи.
- Сообщалось, что на футболиста претендуют клубы АПЛ.
- «Спартак» в РПЛ идет десятым.