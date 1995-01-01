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    Председатель совета директоров «Крыльев Советов»: «Соболев просил отпустить его в топ-клуб, «Спартак» сделал достойное предложение»

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов прокомментировал трансфер форварда Александра Соболева в «Спартак». Москвичи арендовали игрока с правом выкупа.

    «Сегодня на заседании совета директоров было принято решение о платной аренде Александра Соболева в «Спартак» до конца сезона с опцией последующего выкупа. При этом учитывалось желание игрока, он просил отпустить его в топ-клуб. Мы исходили из всех обстоятельств, в том числе из интересов нашего клуба. «Спартак» сделал нам достойное предложение, которое в данный момент нас устроило. Еще раз хочу поблагодарить Александра за работу в нашем клубе и пожелать ему удачи и успехов», – сказал Фетисов.

    • В этом сезоне Соболев провел 19 матчей, забил десять голов и сделал три результативные передачи.
    • Сообщалось, что на футболиста претендуют клубы АПЛ.
    • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2037

      Борат 8 минут назад

      Бугага!
      Хряки топ клуб?!!!
      Ну умора!!!!
      Такие же великие как молдавский шерифф или работнички)))) в Европе полное гофно!!!! Гыгы

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      Рейтинг: +1483

      Александ1982 32 минуты назад

      Сейчас Крылья хоть с долгами расплатиться, удачи новому игроку Спартака, посмотрим как он заиграет!!

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