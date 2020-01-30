«Юнайтед» забил «Сити» в дерби своим первым ударом по воротам

В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». На 35-й минуте счет открыл полузащитник гостей Неманья Матич.
«Юнайтед» забил мяч первым же своим ударом по воротам. До этого «Сити» пробил по чужим воротам девять раз подряд.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Этихаде».
- «Сити» в первом матче победил со счетом 3:1. Правило выездного гола в этом противостоянии не действует.
- «Юнайтед» или «Сити» сыграет в финале с «Астон Виллой».
Источник: Squawka Football