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  • «Юнайтед» забил «Сити» в дерби своим первым ударом по воротам

«Юнайтед» забил «Сити» в дерби своим первым ударом по воротам

30 января 2020, 00:05

В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». На 35-й минуте счет открыл полузащитник гостей Неманья Матич.

«Юнайтед» забил мяч первым же своим ударом по воротам. До этого «Сити» пробил по чужим воротам девять раз подряд.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Этихаде».
  • «Сити» в первом матче победил со счетом 3:1. Правило выездного гола в этом противостоянии не действует.
  • «Юнайтед» или «Сити» сыграет в финале с «Астон Виллой».

Источник: Squawka Football
Англия. Кубок лиги Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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