«Юнайтед» забил «Сити» в дерби своим первым ударом по воротам

В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». На 35-й минуте счет открыл полузащитник гостей Неманья Матич.

«Юнайтед» забил мяч первым же своим ударом по воротам. До этого «Сити» пробил по чужим воротам девять раз подряд.