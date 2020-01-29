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  • Daily Mail: «Челси», «Вест Хэм», «Рединг», «Рома» интересуются Карповой

Daily Mail: «Челси», «Вест Хэм», «Рединг», «Рома» интересуются Карповой

29 января 2020, 23:44
6

Нападающая «Севильи» и женской сборной России Надежда Карпова может продолжить карьеру в Англии. По сведениям Daily Mail, игроком интересуются «Челси», «Вест Хэм» и «Рединг».

Контракт футболистки с испанцами истекает летом, причем уже сейчас у Карповой есть предложение от итальянской «Ромы». Сама россиянка намерена перейти в английский клуб, пишет источник.

  • 24-летняя уроженка Ярославля выступает в Испании с 2017 года.
  • До «Севильи» женщина выступала за «Валенсию».
  • С 2016 года за сборную России Карпова провела 24 гола, забила шесть голов.

Источник: Daily Mail
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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paracetamol
1580330963
Удачи тётке.
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vladik12
1580331334
Единственный человек из России, умеющий играть в футбол, походу. Стас, присмотрись.
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Untitled-1
1580331944
игралка? игрочка? игрица?
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erma
1580334233
Пусть за Спартак играет. Там сейчас все играют как бабы.
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zaur.kuznetsov
1580350914
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ------- http://bit.do/zews
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