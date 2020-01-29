Daily Mail: «Челси», «Вест Хэм», «Рединг», «Рома» интересуются Карповой

Нападающая «Севильи» и женской сборной России Надежда Карпова может продолжить карьеру в Англии. По сведениям Daily Mail, игроком интересуются «Челси», «Вест Хэм» и «Рединг».

Контракт футболистки с испанцами истекает летом, причем уже сейчас у Карповой есть предложение от итальянской «Ромы». Сама россиянка намерена перейти в английский клуб, пишет источник.