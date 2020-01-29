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    Daily Mail: «Челси», «Вест Хэм», «Рединг», «Рома» интересуются Карповой

    Нападающая «Севильи» и женской сборной России Надежда Карпова может продолжить карьеру в Англии. По сведениям Daily Mail, игроком интересуются «Челси», «Вест Хэм» и «Рединг».

    Контракт футболистки с испанцами истекает летом, причем уже сейчас у Карповой есть предложение от итальянской «Ромы». Сама россиянка намерена перейти в английский клуб, пишет источник.

    • 24-летняя уроженка Ярославля выступает в Испании с 2017 года.
    • До «Севильи» женщина выступала за «Валенсию».
    • С 2016 года за сборную России Карпова провела 24 гола, забила шесть голов.

    Источник: Daily Mail

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    29.01.2020 23:44
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2310

      erma 14 минут назад

      Пусть за Спартак играет. Там сейчас все играют как бабы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2046

      Борат 47 минут назад

      Молодец баба! Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +602

      Untitled-1 53 минуты назад

      игралка? игрочка? игрица?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3847

      vladik12 1 час назад

      Единственный человек из России, умеющий играть в футбол, походу.
      Стас, присмотрись.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2310

      erma > vladik12 14 минут назад

      Супер!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4832

      paracetamol 1 час назад

      Удачи тётке.

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