Daily Mail: «Челси», «Вест Хэм», «Рединг», «Рома» интересуются Карповой

Нападающая «Севильи» и женской сборной России Надежда Карпова может продолжить карьеру в Англии. По сведениям Daily Mail, игроком интересуются «Челси», «Вест Хэм» и «Рединг».
Контракт футболистки с испанцами истекает летом, причем уже сейчас у Карповой есть предложение от итальянской «Ромы». Сама россиянка намерена перейти в английский клуб, пишет источник.
- 24-летняя уроженка Ярославля выступает в Испании с 2017 года.
- До «Севильи» женщина выступала за «Валенсию».
- С 2016 года за сборную России Карпова провела 24 гола, забила шесть голов.
Источник: Daily Mail