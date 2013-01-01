Эриксен с момента дебюта в АПЛ лидирует в лиге по четырем показателям

Эта статистика для Интера , чтобы бабла по-больше выкачать.
Последний год Эриксена вообще не видно.
Полузащитник Кристиан Эриксен лидирует в АПЛ по четырем показателям (отчет ведется с его дебюта в сентябре 2013 года). В частности, датчанин отдал больше всех голевых пасов (62).
Также Эриксен создал больше всех голевых моментов (571), забил больше всех голов из-за пределов штрафной площади (23) и больше всех отправил мячей прямыми ударами со штрафного (восемь).
- «Тоттенхэм» продал Эриксена «Интеру».
- В текущем сезоне игрок провел 28 матчей, в которых забил три гола и сделал три ассиста.
- Эриксен стал самым дорогим игроком Серии А.