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    Эриксен с момента дебюта в АПЛ лидирует в лиге по четырем показателям

    Полузащитник Кристиан Эриксен лидирует в АПЛ по четырем показателям (отчет ведется с его дебюта в сентябре 2013 года). В частности, датчанин отдал больше всех голевых пасов (62).

    Также Эриксен создал больше всех голевых моментов (571), забил больше всех голов из-за пределов штрафной площади (23) и больше всех отправил мячей прямыми ударами со штрафного (восемь).

    Источник: Squawka Football

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    Сегодня, 10:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2664

      Alekxei Z. 13 минут назад

      Эта статистика для Интера , чтобы бабла по-больше выкачать.
      Последний год Эриксена вообще не видно.

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