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  • Эриксен с момента дебюта в АПЛ лидирует в лиге по четырем показателям

Эриксен с момента дебюта в АПЛ лидирует в лиге по четырем показателям

29 января 2020, 10:21

Полузащитник Кристиан Эриксен лидирует в АПЛ по четырем показателям (отчет ведется с его дебюта в сентябре 2013 года). В частности, датчанин отдал больше всех голевых пасов (62).

Также Эриксен создал больше всех голевых моментов (571), забил больше всех голов из-за пределов штрафной площади (23) и больше всех отправил мячей прямыми ударами со штрафного (восемь).

Источник: Squawka Football
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Интер Тоттенхэм Эриксен Кристиан
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