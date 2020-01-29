Эриксен с момента дебюта в АПЛ лидирует в лиге по четырем показателям

Полузащитник Кристиан Эриксен лидирует в АПЛ по четырем показателям (отчет ведется с его дебюта в сентябре 2013 года). В частности, датчанин отдал больше всех голевых пасов (62).

Также Эриксен создал больше всех голевых моментов (571), забил больше всех голов из-за пределов штрафной площади (23) и больше всех отправил мячей прямыми ударами со штрафного (восемь).