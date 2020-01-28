Заводящий «Спартака» Бевз: «Меня на полтора года лишают части моей жизни. И лишают за то, чего я не совершал»

Заводящий фанатской трибуны «Спартака» Валерий Бевз прокомментировал решение апелляционной инстанции оставить без изменений решение суда о запрете на посещение матчей на полтора года.

«По заседанию было видно, что доказательства моей вины нет. На одном видео не видно кто кричал, слышно только звук. На втором видео нет звука, видно, что что-то заряжают, но не слышно.

Дзюба – воспитанник «Спартака», он очень некрасиво уходил из клуба, поэтому отношение у болельщиков команды к нему негативное. После того, как он забил в ворота своей бывшей команды, трибуны просто отреагировали и все.

Мы обсудим вопрос с тем, что полиция принудительно перевезла меня из Москвы с защитниками. Обсуждение вопроса идет.

С предотвращением мата на трибунах все время идет работа среди клубов Премьер лиги. Есть специальная программа «Стоп мат».

Клуб предоставил адвокатов и помог в передвижении в город Санкт-Петербург.

Я еще до конца не осознал, но это очень большой урон по моей жизни. Я 20 лет хожу на трибуну, активно болею за «Спартак» и меня на полтора года лишают части моей жизни. И лишают меня за то, чего я не совершал», – сказал Бевз.

После матча «Зенит» – «Спартак» (1:0) Бевза обвинили в провоцировании зарядов в адрес форварда питерцев Артема Дзюбы .

. Болельщику москвичей запретили полтора года посещать спортивные мероприятия, а также оштрафовали.

Суд отклонил апелляцию заводящего «Спартака» Бевза. Его отстранили от футбола за кричалки против Дзюбы