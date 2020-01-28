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  • Заводящий «Спартака» Бевз: «Меня на полтора года лишают части моей жизни. И лишают за то, чего я не совершал»

Заводящий «Спартака» Бевз: «Меня на полтора года лишают части моей жизни. И лишают за то, чего я не совершал»

28 января 2020, 13:51
8

Заводящий фанатской трибуны «Спартака» Валерий Бевз прокомментировал решение апелляционной инстанции оставить без изменений решение суда о запрете на посещение матчей на полтора года.

«По заседанию было видно, что доказательства моей вины нет. На одном видео не видно кто кричал, слышно только звук. На втором видео нет звука, видно, что что-то заряжают, но не слышно.

Дзюба – воспитанник «Спартака», он очень некрасиво уходил из клуба, поэтому отношение у болельщиков команды к нему негативное. После того, как он забил в ворота своей бывшей команды, трибуны просто отреагировали и все.

Мы обсудим вопрос с тем, что полиция принудительно перевезла меня из Москвы с защитниками. Обсуждение вопроса идет.

С предотвращением мата на трибунах все время идет работа среди клубов Премьер лиги. Есть специальная программа «Стоп мат».

Клуб предоставил адвокатов и помог в передвижении в город Санкт-Петербург.

Я еще до конца не осознал, но это очень большой урон по моей жизни. Я 20 лет хожу на трибуну, активно болею за «Спартак» и меня на полтора года лишают части моей жизни. И лишают меня за то, чего я не совершал», – сказал Бевз.

  • После матча «Зенит» – «Спартак» (1:0) Бевза обвинили в провоцировании зарядов в адрес форварда питерцев Артема Дзюбы.
  • Болельщику москвичей запретили полтора года посещать спортивные мероприятия, а также оштрафовали.

Суд отклонил апелляцию заводящего «Спартака» Бевза. Его отстранили от футбола за кричалки против Дзюбы

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (8)
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Hektor 84
1580208860
Стыдно за бзенит
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Давид59
1580209869
Если назвался заводящим - отвечай за то, что несётся с твоего сектора. Другое дело, насколько серьёзно наказали. С этим можно поспорить
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piligrim1986
1580211386
надо было его стулом гасить
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алдан2014
1580214154
Парень попал под раздачу,сакральная жертва для умиротворения идола Дзюбы
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Spartak Piter
1580216722
Вся страна ненавидит бомжей. Все идет от головы. А тут кто грабит нашу страну рулит и зенитом, который как видно из всего сделанного, просто пользуется админкой
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vka1970
1580235063
Скоро пёрнуть на улице будет нельзя чтобы тебя не тормознули и не обвинили в каком нибудь злодеянии которое на ходу же и выдумают.
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