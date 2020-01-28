Суд отклонил апелляцию заводящего «Спартака» Бевза. Его отстранили от футбола за кричалки против Дзюбы

Заводящий сектора «Спартака» Валерий Бевз проиграл апелляцию на решение суда о запрете посещений спортивных мероприятий на протяжении полутора лет.

«Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Петроградского районного суда г. Санкт-Петербурга о привлечении к административной ответственности Валерия Бевза, футбольного фаната на матче «Спартак» – «Зенит», за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.31 КоАП.

Суд апелляционной инстанции постановление Петроградского районного суда г. Санкт-Петербурга от 04.12.2019 года оставил без изменения, жалобу – без удовлетворения», – сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

После матча «Зенит» – «Спартак» (1:0) Бевза обвинили в провоцировании зарядов в адрес форварда питерцев Артема Дзюбы .

. Болельщику москвичей запретили полтора года посещать спортивные мероприятия, а также оштрафовали.

Заводящий «Спартака» Бевз: «У людей существует негатив к персоне Дзюбы. Когда он переходил в «Зенит», поступил лицемерно»