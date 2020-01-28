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  • Суд отклонил апелляцию заводящего «Спартака» Бевза. Его отстранили от футбола за кричалки против Дзюбы

Суд отклонил апелляцию заводящего «Спартака» Бевза. Его отстранили от футбола за кричалки против Дзюбы

28 января 2020, 12:50
20

Заводящий сектора «Спартака» Валерий Бевз проиграл апелляцию на решение суда о запрете посещений спортивных мероприятий на протяжении полутора лет.

«Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Петроградского районного суда г. Санкт-Петербурга о привлечении к административной ответственности Валерия Бевза, футбольного фаната на матче «Спартак» – «Зенит», за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.31 КоАП.

Суд апелляционной инстанции постановление Петроградского районного суда г. Санкт-Петербурга от 04.12.2019 года оставил без изменения, жалобу – без удовлетворения», – сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

  • После матча «Зенит» – «Спартак» (1:0) Бевза обвинили в провоцировании зарядов в адрес форварда питерцев Артема Дзюбы.
  • Болельщику москвичей запретили полтора года посещать спортивные мероприятия, а также оштрафовали.

Заводящий «Спартака» Бевз: «У людей существует негатив к персоне Дзюбы. Когда он переходил в «Зенит», поступил лицемерно»

Источник: телеграм-канал пресс-службы судов Петербурга
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (20)
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seth343
1580209867
Да срать всем на этого зюбу...
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seth343
1580209983
Деревянный клоун этот зюба...
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piligrim1986
1580211342
ну так шлюба это наше все, епта, нельзя его обижать, а то заплачет
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Ollegator
1580211783
Не за кричалку, а за всё же наверное?
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seth343
1580212086
Вот наши хоккеисты молодцы, всех боратов чпокнули...
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mahan
1580213900
а, что кто-то ждал другой результат? деревяшка слезы вытер интересно или еще ноет.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1580215532
""Судья продажная".
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alll-1
1580220085
что зинит ,что зюба полдное дно
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Lesha VV
1580228322
Газпром рулит
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