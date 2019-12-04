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    Суд отклонил апелляцию заводящего «Спартака» Бевза. Его отстранили от футбола за кричалки против Дзюбы

    Заводящий сектора «Спартака» Валерий Бевз проиграл апелляцию на решение суда о запрете посещений спортивных мероприятий на протяжении полутора лет.

    «Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Петроградского районного суда г. Санкт-Петербурга о привлечении к административной ответственности Валерия Бевза, футбольного фаната на матче «Спартак» – «Зенит», за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.31 КоАП.

    Суд апелляционной инстанции постановление Петроградского районного суда г. Санкт-Петербурга от 04.12.2019 года оставил без изменения, жалобу – без удовлетворения», – сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

    • После матча «Зенит» – «Спартак» (1:0) Бевза обвинили в провоцировании зарядов в адрес форварда питерцев Артема Дзюбы.
    • Болельщику москвичей запретили полтора года посещать спортивные мероприятия, а также оштрафовали.

    Заводящий «Спартака» Бевз: «У людей существует негатив к персоне Дзюбы. Когда он переходил в «Зенит», поступил лицемерно»

    Источник: телеграм-канал пресс-службы судов Петербурга

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    Сегодня, 12:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2047

      Борат 5 минут назад

      надеюсь федун купит ему хороший телевизор чтобы смотрел прямые трансляции позора хряков !
      бугагагга

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