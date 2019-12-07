Заводящий «Спартака» Бевз: «У людей существует негатив к персоне Дзюбы. Когда он переходил в «Зенит», поступил лицемерно»

Заводящий фан-сектора «Спартака» Валерий Бевз в интервью Sport24 рассказал об отношении к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

В течение последнего месяца на футбольных стадионах фанаты скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы.

После матча «Зенит» – «Спартак» Бевза обвинили в провоцировании таких зарядов.

Болельщику москвичей запретили полтора года посещать спортивные мероприятия, а также оштрафовали.

– Оскорбления этого игрока (Дзюбы) на трибуне были?

– Это продолжается с момента его ухода из «Спартака». Это происходило всегда, на каждом матче. Негатив к его персоне у людей существует. В принципе, все спровоцировало, когда он забил гол . Плюс та истерия, которая была после Сан-Марино. Понятно, что люди приехали в Санкт-Петербург на негативе.

– У тебя о нем какое мнение?

– Крайне негативное.

– Из-за перехода из «Спартака» в «Зенит»?

– В том числе. Он когда переходил, поступил лицемерно – собрал актив фанатов и сказал: «Мне не продлевают контракт. Если продлевают, останусь. Я 15 лет в системе клуба, я спартаковец, я за ромбик». Через две недели ему, по нашей информации, предложили контракт с зарплатой на 500 тысяч больше, и он оказался в «Зените».

Думаю, если бы он объяснился с фанатами «Спартака», извинился бы за уход, сказал бы, что век футболиста короткий, его бы все поняли, такого негатива бы не было. Но когда ты в лицо говоришь одно, а потом говоришь другое – это лицемерие.