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  • Заводящий «Спартака» Бевз: «У людей существует негатив к персоне Дзюбы. Когда он переходил в «Зенит», поступил лицемерно»

Заводящий «Спартака» Бевз: «У людей существует негатив к персоне Дзюбы. Когда он переходил в «Зенит», поступил лицемерно»

7 декабря 2019, 10:36
69

Заводящий фан-сектора «Спартака» Валерий Бевз в интервью Sport24 рассказал об отношении к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

  • В течение последнего месяца на футбольных стадионах фанаты скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы.
  • После матча «Зенит» – «Спартак» Бевза обвинили в провоцировании таких зарядов.
  • Болельщику москвичей запретили полтора года посещать спортивные мероприятия, а также оштрафовали.

– Оскорбления этого игрока (Дзюбы) на трибуне были?

– Это продолжается с момента его ухода из «Спартака». Это происходило всегда, на каждом матче. Негатив к его персоне у людей существует. В принципе, все спровоцировало, когда он забил гол . Плюс та истерия, которая была после Сан-Марино. Понятно, что люди приехали в Санкт-Петербург на негативе.

– У тебя о нем какое мнение?

– Крайне негативное.

– Из-за перехода из «Спартака» в «Зенит»?

– В том числе. Он когда переходил, поступил лицемерно – собрал актив фанатов и сказал: «Мне не продлевают контракт. Если продлевают, останусь. Я 15 лет в системе клуба, я спартаковец, я за ромбик». Через две недели ему, по нашей информации, предложили контракт с зарплатой на 500 тысяч больше, и он оказался в «Зените».

Думаю, если бы он объяснился с фанатами «Спартака», извинился бы за уход, сказал бы, что век футболиста короткий, его бы все поняли, такого негатива бы не было. Но когда ты в лицо говоришь одно, а потом говоришь другое – это лицемерие.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (69)
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giluxa1963
1575707255
У людей существует негатив к спартаку а особенно к таким как свин-Бевз и если их не будет на стадионах от этого будет только лучше
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mikatv
1575707379
Я с этих ребят ржунимагу. Исполины духа собрались. Все им комсомольские собрания мерещатся. Моральный облик Дзюбы. Такое впечатление, что они с ним жить собираются и их не устраивает, аак он готовит. За своих болей, удод. А ему все бы чужим гадить.
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Taps
1575713837
Спартак везде обо срался и теперь виноват Дзюба. Ха-ха ...
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sigel
1575714873
Почему Дзюба должен что-то объяснять Бевзу и ему подобным?
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Горкин Блеванов
1575719275
Негатив не у людей, а у свиртачей , ХВАТИТ ОСКОРБЛЯТЬ НАШЕГО ФУТБОЛИСТА !
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Дедуктор
1575724424
Разводящий Спартака где то работает? Или с рук Федуна кормится?
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stop
1575725897
Кто этот заводящий , рядом с такими заводящими на стадионе сидеть не хочется !
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Бриг
1575731872
Это существо - не болельщик. Это - фанат, большая разница. Фанатам футбол не нужен, им важно продемонстрировать себя. Как откровенно сказал один из них после Сан Марино - это было веселье. Вот такое у них веселье вместо футбола. А нужны фанатики клубам для создания ажиотажа вокруг команды. Но фанаты часто переходят границы и начинают считать себя главными на стадионах - тогда их ставят на место. Это бывает периодически во всех странах. Англия - пример хороший.
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aleksandr1969
1575734222
Фу противно читать. Это вы лицемеры отправили пацана в ссылку и он вам был не нужен ровно до тех пор как заиграл в другой команде. Имейти хоть чуть чуть достоинства признать правду. Зависть ни кого не красит.
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vla4839
1575734783
у людей негатива к Дзюбе нет, а у "нелюдей"- есть.
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