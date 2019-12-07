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    Заводящий «Спартака» Бевз: «У людей существует негатив к персоне Дзюбы. Когда он переходил в «Зенит», поступил лицемерно»

    Заводящий фан-сектора «Спартака» Валерий Бевз в интервью Sport24 рассказал об отношении к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

    • В течение последнего месяца на футбольных стадионах фанаты скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы.
    • После матча «Зенит» – «Спартак» Бевза обвинили в провоцировании таких зарядов.
    • Болельщику москвичей запретили полтора года посещать спортивные мероприятия, а также оштрафовали.

    – Оскорбления этого игрока (Дзюбы) на трибуне были?

    – Это продолжается с момента его ухода из «Спартака». Это происходило всегда, на каждом матче. Негатив к его персоне у людей существует. В принципе, все спровоцировало, когда он забил гол . Плюс та истерия, которая была после Сан-Марино. Понятно, что люди приехали в Санкт-Петербург на негативе.

    – У тебя о нем какое мнение?

    – Крайне негативное.

    – Из-за перехода из «Спартака» в «Зенит»?

    – В том числе. Он когда переходил, поступил лицемерно – собрал актив фанатов и сказал: «Мне не продлевают контракт. Если продлевают, останусь. Я 15 лет в системе клуба, я спартаковец, я за ромбик». Через две недели ему, по нашей информации, предложили контракт с зарплатой на 500 тысяч больше, и он оказался в «Зените».

    Думаю, если бы он объяснился с фанатами «Спартака», извинился бы за уход, сказал бы, что век футболиста короткий, его бы все поняли, такого негатива бы не было. Но когда ты в лицо говоришь одно, а потом говоришь другое – это лицемерие.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии12
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      Рейтинг: +11428

      Garrincha58 3 минуты назад

      что это вообще? сейчас начнём у каждого фанатика инвертю брать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1571

      Валерий1965 16 минут назад

      Это его жизнь и право решения. Оскорблять, ненавидеть.... Как вас из детского сада выпустили?))))

      1
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      Рейтинг: +101

      mikatv 45 минут назад

      Я с этих ребят ржунимагу. Исполины духа собрались. Все им комсомольские собрания мерещатся. Моральный облик Дзюбы. Такое впечатление, что они с ним жить собираются и их не устраивает, аак он готовит. За своих болей, удод. А ему все бы чужим гадить.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1634

      giluxa1963 47 минут назад

      У людей существует негатив к спартаку а особенно к таким как свин-Бевз и если их не будет на стадионах от этого будет только лучше

      2
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      Рейтинг: +103

      Димон Лебяга 48 минут назад

      У людей существует негатив к персоне Дзюбы...а у нас что свинорылые теперь это все люди?

      0
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      Рейтинг: 0

      grian > Димон Лебяга 18 минут назад

      Как ты самокритичен! Ты действительно со свинячим рылом и до человека тебе далеко. Куда тебе, дурно пахнущему, в калашный ряд)))

      0
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      Рейтинг: +4471

      3a zenit 1 час назад

      спустя херову тучу лет они типо придумали отмазку почему срут на Дзюбу?

      1
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      Рейтинг: 0

      grian > 3a zenit 22 минуты назад

      Ты даже не удосужился почитать. почему болелы Спартака негативят по поводу Дзюбы, вбрасываешь всякий бред, лишь бы плюсики, плюсики... .Этой истории, Дзюбой в Спартаке лет 10, если не больше! Я имею в виду его поступки. Он же переобувался, в зависимости от ситуации, моментально! Его взаимоотношения с Карпиным, это вообще - нечто! А Эмери, Быстров, Черчесов? И это только на поверхности, только то, что нам позволяют знать! Дзюба, это тот, про кого можно смело сказать - пробу ставить негде. Если у него в Зените пойдёт что нибудь не так, не по его хотелкам, он и вас , не задумываясь обос..т, за ним не заржавеет, вот увидишь...

      0
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      Рейтинг: +5623

      ilichkadr > grian 8 минут назад

      Ты, я посмотрю в спину Дзюбе дышал? А кто Дзюбу в аренду Ростову отдал, из Спартака выгнал и на деньги кинул, а grian? Бевз здесь пургу несёт то ли по не знанию, то ли по недоразумению. У хохлов всегда было так.

      0
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      Рейтинг: +772

      Нас Много 1 час назад

      Кто интересно придумал такую должность, как заводящий? Почитаешь такую хрень, так и хочется ОМОНу выговор объявить за неполное служебное соответствие.

      0
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      Рейтинг: +1221

      Decorhome 1 час назад

      И только недавно очухались. Или только заметили переход. Я не поддерживаю ни Дзюбу ни фанатов, просто хочу довести, что подобная ситуация вредна для всех и прежде всего российскому футболу и его имиджу. За рубежом спят и видят как бы зацепить, обвинить, отстранить, наказать и т.д.
      А мы им только даем поводы...!

      0
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      Рейтинг: +1210

      Genz 1 час назад

      Прошло три года и спартаковский подарок вспомнил былое. Конечно спасибо Путину и Кабаевой, что посадили его на 15 суток и там ртпетушили

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