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    «Спартак» вылетел в Катар на сборы. К команде присоединился Бакалюк

    «Спартак» в полном составе вылетел в Доху на второй сбор для подготовки к оставшейся части сезона.

    Московский клуб примет участие в Кубке Пари Матч Премьер, где сыграет против «Ростова» (1 февраля), «Локомотива» (5 февраля) и белградского «Партизана» (8 февраля).

    Команда будет работать в том же составе, что и на первом сборе в ОАЭ.

    • Вместе со «Спартаком» полетел 18-летний полузащитник «Спартака-2» Никита Бакалюк.
    • На первом сборе «Спартака» присутствовало 26 игроков.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2047

      Борат 12 секунд назад

      желаю хрякам хорошенько подготовиться и выйти в фнл напрямую !
      гы-гы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21540

      oyabun 33 минуты назад

      Ну это серьезное усиление! Теперь всех порвем!

      0
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