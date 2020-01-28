«Спартак» вылетел в Катар на сборы. К команде присоединился Бакалюк

«Спартак» в полном составе вылетел в Доху на второй сбор для подготовки к оставшейся части сезона.

Московский клуб примет участие в Кубке «Париматч» Премьер, где сыграет против «Ростова» (1 февраля), «Локомотива» (5 февраля) и белградского «Партизана» (8 февраля).

Команда будет работать в том же составе, что и на первом сборе в ОАЭ.