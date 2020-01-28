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  • «Спартак» вылетел в Катар на сборы. К команде присоединился Бакалюк

«Спартак» вылетел в Катар на сборы. К команде присоединился Бакалюк

28 января 2020, 11:49
6

«Спартак» в полном составе вылетел в Доху на второй сбор для подготовки к оставшейся части сезона.

Московский клуб примет участие в Кубке «Париматч» Премьер, где сыграет против «Ростова» (1 февраля), «Локомотива» (5 февраля) и белградского «Партизана» (8 февраля).

Команда будет работать в том же составе, что и на первом сборе в ОАЭ.

  • Вместе со «Спартаком» полетел 18-летний полузащитник «Спартака-2» Никита Бакалюк.
  • На первом сборе «Спартака» присутствовало 26 игроков.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (6)
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oyabun
1580204121
Ну это серьезное усиление! Теперь всех порвем!
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SLADE2019
1580213191
И что это за новость такая? Пусть хоть весь Спартак-2 возьмут. Неужели и впрям решили без трансферов обойтись?
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