«Спартак» вылетел в Катар на сборы. К команде присоединился Бакалюк

«Спартак» в полном составе вылетел в Доху на второй сбор для подготовки к оставшейся части сезона.
Московский клуб примет участие в Кубке «Париматч» Премьер, где сыграет против «Ростова» (1 февраля), «Локомотива» (5 февраля) и белградского «Партизана» (8 февраля).
Команда будет работать в том же составе, что и на первом сборе в ОАЭ.
- Вместе со «Спартаком» полетел 18-летний полузащитник «Спартака-2» Никита Бакалюк.
- На первом сборе «Спартака» присутствовало 26 игроков.
Источник: Официальный сайт «Спартака»