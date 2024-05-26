Миранчук и Жемалетдинов больше не сыграют за «Локо» – агент подтвердил

Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов покидают «Локомотив». Контракты истекли.

«Это последний матч Миранчука и Жемалетдинова в «Локомотиве». Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором. Услышали возможности клуба, донесли до футболистов. При всем уважении к клубу, но ситуация такова.

Нахожусь в поиске – как будет информация, все узнаете», – сказал агент игроков Вадим Шпинев.