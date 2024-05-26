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    • Миранчук и Жемалетдинов больше не сыграют за «Локо» – агент подтвердил

    Миранчук и Жемалетдинов больше не сыграют за «Локо» – агент подтвердил

    Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов покидают «Локомотив». Контракты истекли.

    «Это последний матч Миранчука и Жемалетдинова в «Локомотиве». Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором. Услышали возможности клуба, донесли до футболистов. При всем уважении к клубу, но ситуация такова.

    Нахожусь в поиске – как будет информация, все узнаете», – сказал агент игроков Вадим Шпинев.

    • Для Миранчука вариант уже найден – чемпион Греции ПАОК.
    • Оба игрока – воспитанники «Локо».
    • «Локомотив» финишировал в сезоне РПЛ 4-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1716706524
    Ребята без команды не останутся , но очень "токсичен" их агент, не каждый захочет с ним связываться.
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    SLADE2019
    1716706865
    Тем интереснее за трансферами Локо будет понаблюдать.
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