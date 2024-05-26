Зенитовец Васильев: «Победа «Краснодара» над «Динамо» – это помощь нам сверху»

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев высказался после чемпионского матча против «Ростова» (2:1).

Для титула помимо своей победы «Зениту» нужна была победа «Краснодара» над «Динамо» (1:0).

– Какая у вас была задача на последние минуты игры?

– Подальше от ворот, поближе к чемпионству. Попроще и понадежнее. Когда «Краснодар» повел в счете, подумали, что уже нам что‑то сверху помогает и все должно сложиться, чтобы мы выиграли. Забили два и доиграли на кураже. Просто неописуемые эмоции, не знаю, что сказать. Я очень рад.