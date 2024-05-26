Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Зенитовец Васильев: «Победа «Краснодара» над «Динамо» – это помощь нам сверху»

    Зенитовец Васильев: «Победа «Краснодара» над «Динамо» – это помощь нам сверху»

    Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев высказался после чемпионского матча против «Ростова» (2:1).

    • Для титула помимо своей победы «Зениту» нужна была победа «Краснодара» над «Динамо» (1:0).

    – Какая у вас была задача на последние минуты игры?

    – Подальше от ворот, поближе к чемпионству. Попроще и понадежнее. Когда «Краснодар» повел в счете, подумали, что уже нам что‑то сверху помогает и все должно сложиться, чтобы мы выиграли. Забили два и доиграли на кураже. Просто неописуемые эмоции, не знаю, что сказать. Я очень рад.

    • «Зенит» стал чемпионом 6-й раз подряд.
    • Команда претендует на золотой дубль.

    Новости по теме
    Семак побил рекорд Романцева
    Артур прокомментировал свой чемпионский гол, забитый после ошибки Песьякова 2
    Карпин сделал фото с Радимовым после матча «Зенит» – «Ростов»: «Питерская банда» 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:20
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    somn
    1716713472
    Быки красавчики!
    Ответить
    Алексей З
    1716717136
    Это пиз.ец !!! Смотрю протокол , Васильев вышел на 90+8 и сейчас даёт интервью . Это наверно , чтобы из стана чемпиона хоть русскую речь услышать. Ну не позорьтесь , кого пытаетесь обмануть ?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+