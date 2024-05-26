Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Медведев: «Футбольные боги видят, кто лучший, а лучший – «Зенит»!»

    Медведев: «Футбольные боги видят, кто лучший, а лучший – «Зенит»!»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о чемпионском титуле.

    «Хочу поздравить всех болельщиков «Зенита» по всей стране с этой самой драматичной победой за последние шесть лет. Нас критиковали, в нас не верили, говорили, что мы сдулись, но это не так.

    Футбольные боги смотрят и видят, кто лучший. А лучший – «Зенит»!» – сказал Медведев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • Это 6-й подряд титул «Зенита».
    • Команда претендует на золотой дубль.
    • Для него надо обыграть в суперфинале Фонбет Кубка России «Балтику» (2 июня).

    Новости по теме
    Зенитовец Васильев: «Победа «Краснодара» над «Динамо» – это помощь нам сверху»
    Самый дорогой игрок РПЛ в прямом эфире курил и пил алкоголь после чемпионства 4
    Миллер прокомментировал 6-е подряд чемпионство «Зенита» 6
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:10
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Скай
    1716710611
    И эти боги сидят в кабинетах рфс. Зинит кабинетный шампиньон. Зинит позор российского футбола.
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1716711538
    Это да, футбольные боги ещё раз показали, что в Бразилии умеют играть в футбол, зенитовцы Педро и Артур забили два решающих гола
    Ответить
    biber.ru
    1716711619
    Позор!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+