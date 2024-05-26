Медведев: «Футбольные боги видят, кто лучший, а лучший – «Зенит»!»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о чемпионском титуле.
«Хочу поздравить всех болельщиков «Зенита» по всей стране с этой самой драматичной победой за последние шесть лет. Нас критиковали, в нас не верили, говорили, что мы сдулись, но это не так.
Футбольные боги смотрят и видят, кто лучший. А лучший – «Зенит»!» – сказал Медведев в эфире телеканала «Матч ТВ».
- Это 6-й подряд титул «Зенита».
- Команда претендует на золотой дубль.
- Для него надо обыграть в суперфинале Фонбет Кубка России «Балтику» (2 июня).