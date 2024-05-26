Мостовой: «Талалаеву нужно посмотреть на свою совесть: каждую неделю целует эмблему разных клубов и не только эмблему»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о работе главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.

«Вот Талалаев рассказывает, что вывел «Химки» в РПЛ только ради меня и Смородской. А кому, кроме них, напрямую выходить из ФНЛ? Там изначально было понятно, что это чемпионат, в котором выигрывает тот, у кого есть деньги. И у «Химок» их больше, чем у других клубов.

Поэтому Талалаева я бы спросил: «А чего же ты «Торпедо» не сохранил в РПЛ? Почему «Ахмат» не вывел на новый уровень?». Андрею прежде всего на себя нужно посмотреть и на свою совесть. Он сначала целует эмблему одной команды, а через неделю мы видим его в другой, еще через неделю в третьей – и там он тоже целует. Целует там не только эмблему, но и еще что-то», – сказал Мостовой.