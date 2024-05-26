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    • Мостовой: «Талалаеву нужно посмотреть на свою совесть: каждую неделю целует эмблему разных клубов и не только эмблему»

    Мостовой: «Талалаеву нужно посмотреть на свою совесть: каждую неделю целует эмблему разных клубов и не только эмблему»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о работе главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.

    «Вот Талалаев рассказывает, что вывел «Химки» в РПЛ только ради меня и Смородской. А кому, кроме них, напрямую выходить из ФНЛ? Там изначально было понятно, что это чемпионат, в котором выигрывает тот, у кого есть деньги. И у «Химок» их больше, чем у других клубов.

    Поэтому Талалаева я бы спросил: «А чего же ты «Торпедо» не сохранил в РПЛ? Почему «Ахмат» не вывел на новый уровень?». Андрею прежде всего на себя нужно посмотреть и на свою совесть. Он сначала целует эмблему одной команды, а через неделю мы видим его в другой, еще через неделю в третьей – и там он тоже целует. Целует там не только эмблему, но и еще что-то», – сказал Мостовой.

    • Мостовой получает тренерскую лицензию.
    • Талалаев за один сезон вернул «Химки» в РПЛ.
    • Сезон стартует 20 июля.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:39
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    Комментарии (3)
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    Цугундeр
    1716713553
    Там тебя в Нижнем заждались.. Даже раскладушку поставили на базе. И кубик бетона залили..перед стадином. Верняк ,для постамента . "Александр Шестой , царь нижегородский . "
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    Алексей З
    1716716825
    Вот сейчас и посмотрим , кто как Талалаев , пойдёт с командой в ФНЛ и вместе с ней вернётся. Поглядим как у Морено и Игнашевича с совестью ?
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    ...уефан
    1716717212
    ... день ото дня Саша всё злее и злее!... И в острословии добавляет). Как бы эпиграммы на футбольные темы пописывать не стал...
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