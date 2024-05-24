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    • Талалаев высказался о критике в свой адрес со стороны Мостового, Канчельскиса и Смородской

    Талалаев высказался о критике в свой адрес со стороны Мостового, Канчельскиса и Смородской

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, как справляется с критикой в свой адрес.

    – Когда весной прошлого года вы приходили в «Химки», но команда не смогла остаться в РПЛ, вас некоторые коллеги, специалисты, эксперты довольно больно «кусали». Как удалось справиться с критикой?

    – Честно говоря, мне все равно, что говорят люди вокруг. Я переживал только за трех своих персональных «болельщиков». Это Ольга Юрьевна Смородская, Андрей Канчельскис и Александр Мостовой. Они очень здорово разбираются в футболе, переживают за наш тренерский штаб... Поэтому нам нужно было обязательно выйти в РПЛ, чтобы они больше не переживали.

    – А где же вы успели перейти дорогу Ольге Юрьевне?

    – Спросите у нее. Мне очень нравится, когда женщины предпринимают попытки разобраться в футболе... Это говорит о том, что наш футбол – самый демократичный вид спорта.

    – А почему тогда попали в немилость к Мостовому и Канчельсису? Или им все равно, кого критиковать?

    – Не готов ответить. Лучше с ними побеседуйте. Я просто очень тронут, что они за нас переживали, внимательно следили за «Химками». Благодарен им за эту поддержку.

    • Талалаев возглавил «Химки» в апреле прошлого года.
    • Под его руководством клуб покинул РПЛ, а по итогам нынышнего сезона в Первой лиге вернется в элитный дивизион.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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