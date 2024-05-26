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    Аленичев назвал причины неудачного сезона «Спартака»

    Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил сезон команды.

    – В чeм причина спартаковских неудач?

    – В первую очередь сказались конфликты Абаскаля с Соболевым и Джикией. Поэтому тренера и убрали. Отмечу ещe один факт – когда «Спартак» не подготовил поле. У меня в голове не укладывается, как такое возможно! Команда уезжает на предсезонку, а отвечающие за газон люди не смогли его подготовить к домашней игре.

    Плюс в «Спартаке», на мой взгляд, нечемпионский состав. Подбор футболистов не для чемпиона страны.

    • «Спартак» финишировал в РПЛ 5-м.
    • Летом команду примет Деян Станкович.
    • Сезон РПЛ стартует 20 июля.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1716717830
    Неликвидный составчик у срамтака. Сплошной позор.
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