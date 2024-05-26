Аленичев назвал причины неудачного сезона «Спартака»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил сезон команды.

– В чeм причина спартаковских неудач?

– В первую очередь сказались конфликты Абаскаля с Соболевым и Джикией. Поэтому тренера и убрали. Отмечу ещe один факт – когда «Спартак» не подготовил поле. У меня в голове не укладывается, как такое возможно! Команда уезжает на предсезонку, а отвечающие за газон люди не смогли его подготовить к домашней игре.

Плюс в «Спартаке», на мой взгляд, нечемпионский состав. Подбор футболистов не для чемпиона страны.