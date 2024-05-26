«Горд командой, а для Песьякова матч был прощальным»: Карпин – после поражения «Ростова» от «Зенита»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после матча 30-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Ростов» вел по ходу матча.

«Зенит» благодаря 3 очкам стал чемпионом.

– По игре можно гордиться нашими футболистами, у которых с турнирной точки зрения, возможно, не было мотивации. Но на поле этого не чувствовалось. Конечно, хотелось выиграть и подняться как можно выше, но остались на седьмом месте.

– Почему в воротах играл Сергей Песьяков?

– Он был готов хорошо, восстановился от травмы. Он провел в команде семь лет, эта игра стала прощальной.