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    • «Горд командой, а для Песьякова матч был прощальным»: Карпин – после поражения «Ростова» от «Зенита»

    «Горд командой, а для Песьякова матч был прощальным»: Карпин – после поражения «Ростова» от «Зенита»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после матча 30-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

    – По игре можно гордиться нашими футболистами, у которых с турнирной точки зрения, возможно, не было мотивации. Но на поле этого не чувствовалось. Конечно, хотелось выиграть и подняться как можно выше, но остались на седьмом месте.

    – Почему в воротах играл Сергей Песьяков?

    – Он был готов хорошо, восстановился от травмы. Он провел в команде семь лет, эта игра стала прощальной.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    SLADE2019
    1716706324
    Вот он по своему и отблагодарил за оказанное ему, очередным маразмом. Был идиотом, идиотом и останется.
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    Алексей З
    1716708525
    Чем гордиться , 7 местом и это после 4 -го ? "Накуролесил" уходящий Песьяков , "пятно" не на клубе, всё чистенько. 7 лет в клубе , прощаются перед своими болельщиками , а не ХЗ где. Отблагодарили. "Мутный" тренер , такая же и команда.
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