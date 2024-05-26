Миллер прокомментировал 6-е подряд чемпионство «Зенита»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер отреагировал на чемпионство «Зенита».
- Титул стал 6-м подряд.
«Это было невероятно!
Наша душа, наш характер! На зубах, на петербургских львиных зубах, «Зенит» принес десяткам миллионов своих болельщиков очередное чемпионство! Самое страстное, драматичное и эмоциональное.
Скупые мужские слезы и первые крупные капли грозы радости с петербургского любимого неба с началом церемонии награждения слились вместе.
Бог был с нами. Это незабываемо, круто и очень трогательно.
Петербург – столица российского футбола! «Зенит» – Чемпион!» – сказал Миллер.
- «Зенит» претендует на золотой дубль.
- Для него нужно победить «Балтику» в суперфинале Фонбет Кубка России (2 июня).