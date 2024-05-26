Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Миллер прокомментировал 6-е подряд чемпионство «Зенита»

    Глава «Газпрома» Алексей Миллер отреагировал на чемпионство «Зенита».

    • Титул стал 6-м подряд.

    «Это было невероятно!

    Наша душа, наш характер! На зубах, на петербургских львиных зубах, «Зенит» принес десяткам миллионов своих болельщиков очередное чемпионство! Самое страстное, драматичное и эмоциональное.

    Скупые мужские слезы и первые крупные капли грозы радости с петербургского любимого неба с началом церемонии награждения слились вместе.

    Бог был с нами. Это незабываемо, круто и очень трогательно.

    Петербург – столица российского футбола! «Зенит» – Чемпион!» – сказал Миллер.

    • «Зенит» претендует на золотой дубль.
    • Для него нужно победить «Балтику» в суперфинале Фонбет Кубка России (2 июня).

    Новости по теме
    Зенитовец Васильев: «Победа «Краснодара» над «Динамо» – это помощь нам сверху»
    Самый дорогой игрок РПЛ в прямом эфире курил и пил алкоголь после чемпионства 5
    Семак объяснил, почему не разрешил Клаудиньо пробить пенальти в игре с «Ростовом» 1
    Источник: телеграм-канал «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:33
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Semenycch
    1716709095
    Прекрасные слова!
    Ответить
    Алексей З
    1716709521
    10 млн. ? Да в Питере жителей столько нет. Всех бмжей и гастарбайтеров сосчитал. "Петербург - столица российского футбола" , только об этом и кричали стадионы Воронежа и Краснодара. Это было действительно невероятно !
    Ответить
    ...уефан
    1716709554
    ...Карабас разразился вдохновенной речью)...
    Ответить
    ЮНик
    1716709614
    Не российский "футбол" прогрессирует, а газпромовские деградировали до уровня остальных. Варятся в одном чане без всяких европейских перспектив. Если включить зенит в английский второй дивизион чемпионшип, то во второй десятке сезон завершили бы. А дальше будет еще хуже. Газпрому сейчас не до звезд с бразильского пляжа Капакабана
    Ответить
    Скай
    1716710345
    бЗдиНит позор российского футбола. И точка.
    Ответить
    biber.ru
    1716711427
    Петербург - столица, но Зенит - позор!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+