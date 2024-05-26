Миллер прокомментировал 6-е подряд чемпионство «Зенита»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер отреагировал на чемпионство «Зенита».

Титул стал 6-м подряд.

«Это было невероятно!

Наша душа, наш характер! На зубах, на петербургских львиных зубах, «Зенит» принес десяткам миллионов своих болельщиков очередное чемпионство! Самое страстное, драматичное и эмоциональное.

Скупые мужские слезы и первые крупные капли грозы радости с петербургского любимого неба с началом церемонии награждения слились вместе.

Бог был с нами. Это незабываемо, круто и очень трогательно.

Петербург – столица российского футбола! «Зенит» – Чемпион!» – сказал Миллер.