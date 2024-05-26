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    Зарема прокомментировала чемпионство «Зенита»

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о чемпионстве «Зенита».

    • Петербуржцы взяли золото 6-й раз подряд.

    «В этом году все желали чемпионства «Краснодару». Казалось бы, за вклад в развитие российского футбола Сергей Галицкий заслужил хоть какой-то титул или трофей. Огромное разочарование, что не подарили футбольный праздник не только краснодарскому краю, но и всем тем, кто не болел за «Зенит» и «Динамо».

    Увольнение Владимира Ивича в межсезонье – подарок «Зениту». «Спартак» также сделал свои, наоборот, не уволив Гильермо Абаскаля и мучая команду и болельщиков. Все команды спотыкались сами об себя, что приводило к немыслимым потерям очков. Можно дружно похлопать и «Краснодару», и «Динамо», и «Спартаку» – сами преподнесли чемпионство на блюдечке «Зениту». Дружно устроили чемпионский коридор, даже помощь судей особо не понадобилась. Давно не было, чтобы чемпион набрал всего 57 очков.

    При этом «Зенит» возьмет и Кубок, и Суперкубок автоматически. Остальные команды просто побыли массовкой для «Зенита», – сказала Зарема.

    • В суперфинале Фонбет Кубка России «Зенит» 2 июня сыграет с «Балтикой».
    • Матч за Суперкубок России состоится 13 июля.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:01
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    Комментарии (8)
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    NewLife
    1716707134
    Грустно, но верно.
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    Semenycch
    1716707319
    Вакуум в её голове пытается анализировать?
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    ESC-Russia-google
    1716707530
    Уверен, что с Ивичем Краснодар уже бы был чемпионом и праздновал бы чемпионство за четыре-три тура до конца.
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    val69
    1716708226
    Права...
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    Алексей З
    1716709066
    Краснодар впервые стал 2-м , разве это не успех ? Что было бы с Ивичем вопрос спорный. Разве не вам мадам и вашему мужу Спартак должен быть обязан за приглашение Абаскаля ? Не скромничайте , вы также помогли Зениту. У нас "застой" , всё несменяемо , значит пока не заслужили перемен. Ждём новый сезон с надеждой .
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    ...уефан
    1716709232
    ...поздно... Боржоми... Почки...
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