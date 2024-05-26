Зарема прокомментировала чемпионство «Зенита»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о чемпионстве «Зенита».

Петербуржцы взяли золото 6-й раз подряд.

«В этом году все желали чемпионства «Краснодару». Казалось бы, за вклад в развитие российского футбола Сергей Галицкий заслужил хоть какой-то титул или трофей. Огромное разочарование, что не подарили футбольный праздник не только краснодарскому краю, но и всем тем, кто не болел за «Зенит» и «Динамо».

Увольнение Владимира Ивича в межсезонье – подарок «Зениту». «Спартак» также сделал свои, наоборот, не уволив Гильермо Абаскаля и мучая команду и болельщиков. Все команды спотыкались сами об себя, что приводило к немыслимым потерям очков. Можно дружно похлопать и «Краснодару», и «Динамо», и «Спартаку» – сами преподнесли чемпионство на блюдечке «Зениту». Дружно устроили чемпионский коридор, даже помощь судей особо не понадобилась. Давно не было, чтобы чемпион набрал всего 57 очков.

При этом «Зенит» возьмет и Кубок, и Суперкубок автоматически. Остальные команды просто побыли массовкой для «Зенита», – сказала Зарема.