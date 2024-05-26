Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Смолов извинился перед фанатами «Динамо» за упущенное чемпионство

    Смолов извинился перед фанатами «Динамо» за упущенное чемпионство

    Форвард «Динамо» Федор Смолов высказался после упущенного чемпионства.

    • «Динамо» в 30-м туре РПЛ уступило «Краснодару» (0:1).
    • Для титула москвичам нужно было не проиграть.

    – Каким был настрой? На игру от отеля вас провожало столько болельщиков...

    – Было очень приятно. Большое спасибо болельщикам, которые приехали поддержать нас, устроили такую овацию перед матчем возле отеля. Это придало невероятных эмоций. Понимали, насколько важный матч для клуба, сколько лет у «Динамо» не было золота. Хочется извиниться перед поклонниками клуба за то, что и на этот раз не удалось добиться чемпионства, которого мы сами очень сильно хотели.

    Если постараться посмотреть шире, то третье место – как будто бы не так плохо. Но поскольку лидировали перед последним туром, конечно, эмоции неприятные. Абсолютное расстройство. Но такие матчи стоят того, чтобы их проживать. И даже негативный результат все равно станет опытом практически для всех игроков и для тренерского штаба. Будем стараться сделать все возможное, чтобы участие в решающих битвах стало обычным исходом сезона.

    • У Смолова летом истекает контракт.

    Новости по теме
    Личка: «Матч с «Краснодаром» был для «Динамо» вопросом жизни и смерти» 7
    Рабинер заявил, что «Динамо» не стало чемпионом из-за знаменитого проклятия 7
    Колыванов: «Динамо» обосралось, Личка – трус» 36
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:41
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+