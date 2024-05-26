Смолов извинился перед фанатами «Динамо» за упущенное чемпионство

Форвард «Динамо» Федор Смолов высказался после упущенного чемпионства.

«Динамо» в 30-м туре РПЛ уступило «Краснодару» (0:1).

Для титула москвичам нужно было не проиграть.

– Каким был настрой? На игру от отеля вас провожало столько болельщиков...

– Было очень приятно. Большое спасибо болельщикам, которые приехали поддержать нас, устроили такую овацию перед матчем возле отеля. Это придало невероятных эмоций. Понимали, насколько важный матч для клуба, сколько лет у «Динамо» не было золота. Хочется извиниться перед поклонниками клуба за то, что и на этот раз не удалось добиться чемпионства, которого мы сами очень сильно хотели.

Если постараться посмотреть шире, то третье место – как будто бы не так плохо. Но поскольку лидировали перед последним туром, конечно, эмоции неприятные. Абсолютное расстройство. Но такие матчи стоят того, чтобы их проживать. И даже негативный результат все равно станет опытом практически для всех игроков и для тренерского штаба. Будем стараться сделать все возможное, чтобы участие в решающих битвах стало обычным исходом сезона.