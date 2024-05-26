Глушенков – о возможном отъезде в Европу: «Как Кузяев в «Гавр» не поеду, меня все устраивает в «Локо»

Футболист «Локомотива» Максим Глушенков высказался о возможном трансфере в Европу.

– Много пишут про переезд в Европу Сафонова, Тюкавина, Тикнизяна. Про тебя – меньше. Есть желание?

– Предложений нет, о чем говорить? Будем смотреть предложения. Как Кузяев в «Гавр» я не поеду, зачем мне это? Лучше в «Локомотиве» играть и бороться за высокие места в РПЛ. Если позовут в более‑менее серьезный клуб, который на что‑то претендует – другое дело.

Но опять же всe зависит от предложения. На сегодня ничего нет, так что и говорить не о чем. Подождем, когда появятся. В «Локомотиве» меня на данный момент все устраивает.