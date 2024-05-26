Экс-глава РПЛ оскорбил «Динамо» после упущенного чемпионства

Бывший глава РПЛ и «Динамо» Юрий Заварзин высказался об упущенном чемпионстве москвичей.

В 30-м туре «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1).

Для чемпионства команде Марцела Лички нужно было не проиграть.

«Ну, так сложилось. «Динамо» в решающем матче показало себя бесхребетной командой. «Краснодар» ещe как‑то вытащил свои три очка. Но это помогло «Зениту» стать чемпионом. На ничью что ли динамовцы рассчитывали сыграть? Вот и сыграли… А надо было играть на победу», – сказал Заварзин.