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    • Экс-глава РПЛ оскорбил «Динамо» после упущенного чемпионства

    Экс-глава РПЛ оскорбил «Динамо» после упущенного чемпионства

    Бывший глава РПЛ и «Динамо» Юрий Заварзин высказался об упущенном чемпионстве москвичей.

    • В 30-м туре «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1).
    • Для чемпионства команде Марцела Лички нужно было не проиграть.

    «Ну, так сложилось. «Динамо» в решающем матче показало себя бесхребетной командой. «Краснодар» ещe как‑то вытащил свои три очка. Но это помогло «Зениту» стать чемпионом. На ничью что ли динамовцы рассчитывали сыграть? Вот и сыграли… А надо было играть на победу», – сказал Заварзин.

    • «Динамо» не становилось чемпионом с 1976 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (10)
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    DOCTOR PENALTY
    1716715987
    Лохи, б****!!!
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    Алексей З
    1716716256
    Оскорбление в чём ?
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    ...уефан
    1716716912
    ...заладили одно и тоже: "Играли на ничью, играли на ничью". Да не играли они на ничью! Сыграли, как им дали сыграть...
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    СпорЦмен
    1716717212
    Да Динамо не наиграло на чемпионство. Все знают, что первое место застолблено за Зенитом.
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    Дубина
    1716717354
    Ни коровам ни мусорам! Все для помойки блекло лазурной! Все как нужно им)))
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    DVOK68
    1716718667
    "Оскорбление"...какое смывается токмо кровью из разорванной артерии,ага) Они себя сами оскорбляют,уже 48 годов.У тех кто видел золото,внуки подрастают...очешуеть можно...Вот ЭТО действительно оскорбление.
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    Клим Чугункип
    1716719544
    показало себя бесхребетной командой====== Разве это оскорбление ? Он же их не три два раз ами назвал.И жесты как зенитовский Медведев не показывал. Вообще Бомба любит в заголовках отсебятину добавлять.В источнике " Матч ТВ" -- слова "оскорбил" нет.
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    VVM1964
    1716719701
    А где оскорбление то ??? ...
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    Олег-Ильичёв-google
    1716721372
    Вся Россия ликует, москвабад захлебнулся в своем дерьме!
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