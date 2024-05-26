Девушка Сафонова прокомментировала скорый трансфер Матвея в «ПСЖ»

Марина Кондратюк, девушка вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, ответила на вопросы про скорый трансфер игрока в «ПСЖ».

Парижане заплатят за игрока 20 миллионов евро.

Контракт будет рассчитан на 5 лет.

Представители «ПСЖ» прилетали в Россию 2 недели назад.

– Матвей сегодня провел последний матч за «Краснодар»?

– Не знаю, Матвей готовится к отпуску и к сборам в футбольном клубе «Краснодар».

– Отпуск планируете проводить в Париже?

– Нет, не в Париже. У нас всего неделя, Матвею нужно сходить к стоматологу и решить личные дела. Думаю, ненадолго поедем на черноморское побережье.

– Давайте честно, Матвей уходит из «Краснодара»?

– Я буду обладать информацией в тот момент, когда Матвей Сафонов придет и скажет: «Я подписал контракт с ПСЖ». На сегодняшний день у него подписано соглашение с родным клубом до 2029 года. Никаких нововведений в области его карьеры нет – сейчас это стопроцентная информация.

– Вам нравится город Париж?

– Я была там в сентябре, хотела сходить на футбол, но не удалось. В городе очень много крыс и не самая лучшая кухня, поэтому мы, наверное, туда не поедем.

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