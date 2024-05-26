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    • Девушка Сафонова прокомментировала скорый трансфер Матвея в «ПСЖ»

    Девушка Сафонова прокомментировала скорый трансфер Матвея в «ПСЖ»

    Марина Кондратюк, девушка вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, ответила на вопросы про скорый трансфер игрока в «ПСЖ».

    • Парижане заплатят за игрока 20 миллионов евро.
    • Контракт будет рассчитан на 5 лет.
    • Представители «ПСЖ» прилетали в Россию 2 недели назад.

    – Матвей сегодня провел последний матч за «Краснодар»?

    – Не знаю, Матвей готовится к отпуску и к сборам в футбольном клубе «Краснодар».

    – Отпуск планируете проводить в Париже?

    – Нет, не в Париже. У нас всего неделя, Матвею нужно сходить к стоматологу и решить личные дела. Думаю, ненадолго поедем на черноморское побережье.

    – Давайте честно, Матвей уходит из «Краснодара»?

    – Я буду обладать информацией в тот момент, когда Матвей Сафонов придет и скажет: «Я подписал контракт с ПСЖ». На сегодняшний день у него подписано соглашение с родным клубом до 2029 года. Никаких нововведений в области его карьеры нет – сейчас это стопроцентная информация.

    – Вам нравится город Париж?

    – Я была там в сентябре, хотела сходить на футбол, но не удалось. В городе очень много крыс и не самая лучшая кухня, поэтому мы, наверное, туда не поедем.

    Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:32
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    Комментарии (5)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1716713364
    Два дня назад бомбардир писал, что она жена, сейчас девушка, исправляетесь.
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1716714883
    Она ещё не была у нас в деревне, там крыс в два раза больше населения, но мы не плачимся, находим общий язык
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    Таврида
    1716715849
    "Девушка Сафонова прокомментировала скорый трансфер Матвея в «ПСЖ»" - "О, Париж, бутики, салоны, Louis Vuitton не китайский... Матвей, быстрее!!!"
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    bset
    1716715900
    Не самая лучшая кухня в Париже)) Понятно))
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    gor77
    1716716711
    Одно из самых красивых и элегантных посыланий на .....))))))) Он даже и не понял.))))))))))))))))))))))))) А у "журналиста" такая "новость" сорвалась.))))))))))))))))))))))))
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