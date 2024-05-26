Бубнов проанализировал исход чемпионской гонки РПЛ

Бывший спартаковец Александр Бубнов подвел итог сезона РПЛ. В топ-3 попали:

«Зенит»;

«Краснодар»;

«Динамо».

«До последних минут «Динамо» проигрывало «Краснодару» по игре, но по голевым моментам гости были впереди. В концовке, правда, команда Лички всеми силами бросилась вперeд, и если бы не Лещук, то «быки» спокойно бы их разгромили.

Отдельно стоит рассмотреть моменты с попаданием в штангу. Да, «Краснодар» позволил соперникам выйти на ударную позицию, но москвичам не хватило мастерства, чтобы нанести нормальные удары. Если бы эти мячи летели в створ, то нет сомнений, что Матвей Сафонов сумел бы выручить команду Мусаева.

Главная ошибка Лички – это выход на поле Паршивлюка. Логика этой замены непонятна. Команде нужно было атаковать и забивать, для этого гораздо лучше подходят игроки нападения. Тот же Фeдор Смолов, даже Дмитрий Скопинцев, которого заменил Сергей, мог принести больше пользы на чужой половине. Но появился Паршивлюк и схватил удаление за вторую жeлтую уже через 15 минут, еще больше осложнив положение «Динамо». Совершенно неожиданный ход!

«Зенит» стал чемпионом, как и должен был. Перед стартом сезона петербуржцы были главными фаворитами во всех прогнозах. Но из последних шести чемпионств команды Семака это – самое сложное. Да, они молодцы, проявили характер в матче с «Ростовом», но им сильно подфартило.

В «Краснодаре» могут спокойно считать успехом серебряные медали. Команда отработала хорошо, на твeрдую четвeрку, а вот руководству во главе с Галицким можно смело ставить двойку. Увольнение Ивича было большой ошибкой. Это призовое место не Мусаева – он ничего не успел поменять в команде. Галицкий получил по карме.

«Динамо» провело отличный чемпионат. Мало кто мог перед сезоном предположить, что «бело-голубые» будут биться за золото до заключительных минут последнего тура. Но этот шанс – «заслуга» «Краснодара» и «Зенита», которые в конце чемпионата устроили аттракцион невиданной щедрости по раздаче очков. «Динамо» не наиграло на чемпионство, что и показала последняя встреча с «Краснодаром».

Есть большие сомнения в том, что «быки» в следующем сезоне смогут взобраться в турнирной таблице так же высоко. Летом краснодарцы могут распрощаться с рядом ключевых футболистов, а Мусаев не сможет сформировать новую команду по своему усмотрению из-за зависимости от мнения Галицкого. «Динамо» же способно качественно усилиться, и Личка в этом деле большой мастер.

«Зенит» нуждается в капитальном обновлении, если команда планирует взять еще одно чемпионство в следующем сезоне. Клубу нужно проводить мощную трансферную кампанию», – считает Бубнов.