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    • Асхабадзе: «Сохранить «Факел» в РПЛ было сложнее, чем выиграть лигу»

    Асхабадзе: «Сохранить «Факел» в РПЛ было сложнее, чем выиграть лигу»

    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал сохранение места в РПЛ на следующий сезон.

    «Мы прогрессируем, потому что в прошлом сезоне остались в РПЛ через стыковые матчи. Сегодня же клуб добился исторического события – никогда ранее «Факел» не оставался в РПЛ на третий сезон. Благодаря болельщикам и команде мы смогли осуществить и реализовать данную цель, которая стояла перед нами в начале сезона: остаться и сохранить прописку без стыковых матчей.

    Видя весь чемпионат целиком, скажу от себя лично: учитывая все аспекты – а это наши возможности, логистику и все остальное – как руководителю выиграть чемпионат в этом сезоне было легче, чем оставить «Факел» в РПЛ», – сказал Асхабадзе.

    • «Факел» вышел в РПЛ при Асхабадзе в 2022 году.
    • По ходу минувшего сезона с командой успели поработать 3 тренера.
    • Новый сезон РПЛ стартует 20 июля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    witalik
    1716718523
    Сколько Ахмату заплатили по деньгам или по будущему сезону по очкам?
    Ответить
    val69
    1716718643
    Удачи Факелу, в следующем сезоне!
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