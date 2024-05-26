Асхабадзе: «Сохранить «Факел» в РПЛ было сложнее, чем выиграть лигу»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал сохранение места в РПЛ на следующий сезон.

«Мы прогрессируем, потому что в прошлом сезоне остались в РПЛ через стыковые матчи. Сегодня же клуб добился исторического события – никогда ранее «Факел» не оставался в РПЛ на третий сезон. Благодаря болельщикам и команде мы смогли осуществить и реализовать данную цель, которая стояла перед нами в начале сезона: остаться и сохранить прописку без стыковых матчей.

Видя весь чемпионат целиком, скажу от себя лично: учитывая все аспекты – а это наши возможности, логистику и все остальное – как руководителю выиграть чемпионат в этом сезоне было легче, чем оставить «Факел» в РПЛ», – сказал Асхабадзе.