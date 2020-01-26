Сборная России – о гибели Брайнта: «Скорбим со всем миром»

Сборная России выразила свои соболезнования в связи со смертью баскетболиста Кобе Брайанта.
- Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» погиб сегодня в результате крушения вертолета.
- Вместе с ним погибли еще три пассажира и пилот.
«Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби», – говорится в сообщении российской команды.
- Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год.
- В 2016 году он завершил карьеру.
- Брайант является пятикратным чемпионом НБА и двукратным олимпийским чемпионом.
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Источник: Твиттер сборной России