Сборная России – о гибели Брайнта: «Скорбим со всем миром»

Сборная России выразила свои соболезнования в связи со смертью баскетболиста Кобе Брайанта.

Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» погиб сегодня в результате крушения вертолета.

Вместе с ним погибли еще три пассажира и пилот.

«Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби», – говорится в сообщении российской команды.

Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год.

В 2016 году он завершил карьеру.

Брайант является пятикратным чемпионом НБА и двукратным олимпийским чемпионом.

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