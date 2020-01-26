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    Сборная России – о гибели Брайнта: «Скорбим со всем миром»

    Сборная России выразила свои соболезнования в связи со смертью баскетболиста Кобе Брайанта.

    • Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» погиб сегодня в результате крушения вертолета.
    • Вместе с ним погибли еще три пассажира и пилот.

    «Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби», – говорится в сообщении российской команды.

    • Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год.
    • В 2016 году он завершил карьеру.
    • Брайант является пятикратным чемпионом НБА и двукратным олимпийским чемпионом.

    «Милан» – о смерти Коби Брайнта: «Нет слов, чтобы выразить наше потрясение»

    Источник: Твиттер сборной России

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    26.01.2020 23:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9213

      Cules2013 16 минут назад

      охренеть...
      пора им завязывать с вертолётами...

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