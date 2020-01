Сборная России – о гибели Брайнта: «Скорбим со всем миром»

Сборная России выразила свои соболезнования в связи со смертью баскетболиста Кобе Брайанта.

«Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби», – говорится в сообщении российской команды.

«Милан» – о смерти Коби Брайнта: «Нет слов, чтобы выразить наше потрясение»

We grieve with all world. Rest in peace, Kobe Bryant...Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби pic.twitter.com/C5o1g1iGSc