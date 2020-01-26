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Сборная России – о гибели Брайнта: «Скорбим со всем миром»

26 января 2020, 23:33
4

Сборная России выразила свои соболезнования в связи со смертью баскетболиста Кобе Брайанта.

  • Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» погиб сегодня в результате крушения вертолета.
  • Вместе с ним погибли еще три пассажира и пилот.

«Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби», – говорится в сообщении российской команды.

  • Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год.
  • В 2016 году он завершил карьеру.
  • Брайант является пятикратным чемпионом НБА и двукратным олимпийским чемпионом.

«Милан» – о смерти Коби Брайнта: «Нет слов, чтобы выразить наше потрясение»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер сборной России
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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Cules2013
1580071756
охренеть... пора им завязывать с вертолётами...
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bolel58
1580076275
Нет слов, соболезнования близким.
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B.G.
1580076491
Ну да, прям, сборной России, есть дела, и конечно же все они скорбят....
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zabvo9406
1580094311
Е баааать, я толь в 6 утра узнал..... Покойся с миром, Коби,я вырос на твоей игре....Нет слов....
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