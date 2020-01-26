Райола: «На месте фанатов «Ювентуса» я бы мечтал о возвращении Погба»

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола предложил болельщикам «Ювентуса» помечтать о возвращении француза в туринский клуб.

«На месте фанатов «Ювентуса» я бы мечтал о возвращении Погба. Если ты не мечтаешь, то ты мертв. Я работаю в реальном мире, а не мечтах, поэтому должен определять правильный путь для своих клиентов. И пока я не могу сказать, каким будет будущее Поля», – заявил агент.