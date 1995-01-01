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    Райола: «На месте фанатов «Ювентуса» я бы мечтал о возвращении Погба»

    Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля ПогбаМино Райола предложил болельщикам «Ювентуса» помечтать о возвращении француза в туринский клуб.

    «На месте фанатов «Ювентуса» я бы мечтал о возвращении Погба, потому что, если ты не мечтаешь, то ты мертв. Я работаю в реальном мире, а не мечтах, поэтому должен определять правильный путь для своих клиентов. И пока я не могу сказать, каким будет будущее Поля», – заявил агент.

    • Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016-й год.
    • Летом футболист мог перейти из «МЮ» в «Реал».

    Источник: Manchester Evening News

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