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  • Райола: «На месте фанатов «Ювентуса» я бы мечтал о возвращении Погба»

Райола: «На месте фанатов «Ювентуса» я бы мечтал о возвращении Погба»

26 января 2020, 10:44
6

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола предложил болельщикам «Ювентуса» помечтать о возвращении француза в туринский клуб.

«На месте фанатов «Ювентуса» я бы мечтал о возвращении Погба. Если ты не мечтаешь, то ты мертв. Я работаю в реальном мире, а не мечтах, поэтому должен определять правильный путь для своих клиентов. И пока я не могу сказать, каким будет будущее Поля», – заявил агент.

  • Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016-й год.
  • Летом футболист мог перейти из «МЮ» в «Реал».

Источник: Manchester Evening News
Италия. Серия А Манчестер Юнайтед Ювентус Погба Поль Райола Мино
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1580029872
Мечтать, как говорится, не вредно, но в Турине мечтают о нормальных игроках, а не о каких то ушлёпках.
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Jurabay
1580036709
Дно а не игрок он в начале мне не нравился я не считаю его игроком...
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Dark_Soul
1580037150
За полтос можно брать на перевоспитание. Через год обратно в МЮ за сотку))
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Олег1204
1580041147
Нафиг этот охреневший нигер нужен?
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Maxi_7
1580044102
Да ладно тебе Мино...пиши нормальным языком: "Я мечтаю, чтобы мой клиент, неважно какой, мне на всех на них на**ать, перешел куда-нибудь за большие деньги, чтобы я получил свои 20 миллионов и жил припеваючи дальше"...
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Dizayner
1580066486
с хрена ли? сплавили хрустального за 105 мильонов а терь обратно брать)))) мино ты шутник однако
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