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  • Кикнадзе – о задачах «Локомотива» на 2020-й год: «Попасть в ЛЧ и выйти в весеннюю часть еврокубков»

Кикнадзе – о задачах «Локомотива» на 2020-й год: «Попасть в ЛЧ и выйти в весеннюю часть еврокубков»

25 января 2020, 09:43
7

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе назвал главные задачи московского клуба на 2020-й календарный год.

«Спортивные: попасть в Лигу чемпионов, выйти в весеннюю часть еврокубков – ЛЧ или Лиги Европы. Нужно научиться перешагивать новогодний барьер.

Есть цель реконструировать базу в Баковке и академию в Перово. Очень хотели бы сделать проект реконструкции стадиона в Черкизово. Полностью внедрить систему KPI.

И 100% хочется переломить негативную тенденцию и выйти на дорогу экономического оздоровления. Я бы эту задачу поставил на второе место, даже до Баковки и Перово. Прошлый год был очень тяжелым. Мы выполняли много обязательств, которые были взяты еще не нами», – сказал Кикнадзе.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Локомотив Кикнадзе Василий
Комментарии (7)
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Ганнибал Лектор
1579934905
ну все правильно, все логично
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nemolod
1579938240
По окончании сезона многое прояснится,но почему-то кажется слишком высокую планку себе поставили-для этого весной надо прыгнуть выше головы!
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Бухбух
1579941045
Пусть лучше в ЛЧ попадет кто-либо другой. 10 поражений в 12 матчах ЛЧ о чем-то говорят.
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Нас Много
1579951225
Распродажа Миранчуков этому поспособствует?
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