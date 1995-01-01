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    Кикнадзе – о задачах «Локомотива» на 2020-й год: «Попасть в ЛЧ и выйти в весеннюю часть еврокубков»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе назвал главные задачи московского клуба на 2020-й календарный год.

    «Спортивные: попасть в Лигу чемпионов, выйти в весеннюю часть еврокубков – ЛЧ или Лиги Европы. Нужно научиться перешагивать новогодний барьер.

    Есть цель реконструировать базу в Баковке и академию в Перово. Очень хотели бы сделать проект реконструкции стадиона в Черкизово. Полностью внедрить систему KPI.

    И 100% хочется переломить негативную тенденцию и выйти на дорогу экономического оздоровления. Я бы эту задачу поставил на второе место, даже до Баковки и Перово. Прошлый год был очень тяжелым. Мы выполняли много обязательств, которые были взяты еще не нами», – сказал Кикнадзе.

    Кикнадзе: «Сейчас пытаемся проработать трансфер Алексея Миранчука за границу»

    Источник: «Известия»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2307

      nemolod 19 минут назад

      По окончании сезона многое прояснится,но почему-то кажется слишком высокую планку себе поставили-для этого весной надо прыгнуть выше головы!

      0
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      Рейтинг: +1559

      alarm 41 минуту назад

      ещё должен быть пункт "надрать хряков", без него список неполный.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1231

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      ну все правильно, все логично

      0
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