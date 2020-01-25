Кикнадзе – о задачах «Локомотива» на 2020-й год: «Попасть в ЛЧ и выйти в весеннюю часть еврокубков»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе назвал главные задачи московского клуба на 2020-й календарный год.

«Спортивные: попасть в Лигу чемпионов, выйти в весеннюю часть еврокубков – ЛЧ или Лиги Европы. Нужно научиться перешагивать новогодний барьер.

Есть цель реконструировать базу в Баковке и академию в Перово. Очень хотели бы сделать проект реконструкции стадиона в Черкизово. Полностью внедрить систему KPI.

И 100% хочется переломить негативную тенденцию и выйти на дорогу экономического оздоровления. Я бы эту задачу поставил на второе место, даже до Баковки и Перово. Прошлый год был очень тяжелым. Мы выполняли много обязательств, которые были взяты еще не нами», – сказал Кикнадзе.

По итогам 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

В активе команды Юрия Семина 34 очка – столько же у «Ростова» и ЦСКА.

34 очка – столько же у «Ростова» и ЦСКА. Из текущего розыгрыша ЛЧ москвичи вылетели по итогам группового этапа, заняв последнее место в квартете с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».

Кикнадзе: «Сейчас пытаемся проработать трансфер Алексея Миранчука за границу»