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  • «Валенсия» – «Барселона»: Месси – лидер чемпионата Испании всех времен по голам в ворота валенсийцев

«Валенсия» – «Барселона»: Месси – лидер чемпионата Испании всех времен по голам в ворота валенсийцев

24 января 2020, 08:53

Завтра, 25 января, состоится матч 21-го тура Примеры между «Валенсией» и «Барселоной». Форвард гостей Лионель Месси провел в рамках чемпионата 26 встреч против валенсийцев и забил 24 гола.

Это рекорд чемпионата Испании – никто в истории турнира не забил «Валенсии» больше голов. На втором месте идет Сесар Родригес (27 матчей, 16 мячей).

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Месталье».
  • «Барселона» лидирует в Примере.
  • «Валенсия» идет седьмой, лишь ввиду дополнительных показателей не занимая место в зоне Лиги Европы.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Валенсия Барселона Месси Лионель
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