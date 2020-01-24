«Валенсия» – «Барселона»: Месси – лидер чемпионата Испании всех времен по голам в ворота валенсийцев

Завтра, 25 января, состоится матч 21-го тура Примеры между «Валенсией» и «Барселоной». Форвард гостей Лионель Месси провел в рамках чемпионата 26 встреч против валенсийцев и забил 24 гола.

Это рекорд чемпионата Испании – никто в истории турнира не забил «Валенсии» больше голов. На втором месте идет Сесар Родригес (27 матчей, 16 мячей).