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  • Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Милана» Ночерино объявил о завершении карьеры

Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Милана» Ночерино объявил о завершении карьеры

23 января 2020, 22:57
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Бывший игрок сборной Италии Антонио Ночерино принял решение завершить карьеру.

«Пришло время попрощаться с моим прекрасным и единственным другом – футболом. Это мучительное, но вдумчивое решение. Я доволен тем, что осуществил мечту своего отца, которая затем стала моей мечтой. Я хочу поблагодарить своих родителей и сестер, которые своими жертвами и любовью помогли мне стать тем, кем я являюсь. Мою жену и моих детей, которых я люблю больше всего в своей жизни.

Спасибо клубам, в которых я играл, тренерам, которые у меня были, партнерам по команде, у которых я многому научился, и болельщикам за их поддержку и любовь, которые всегда помогали мне отдать на поле немного больше. Я решил принять новое испытание в жизни – стать тренером. Прекрасный, новый, трудный вызов, который принесет мне тот же дух, страсть, любовь и профессионализм, которые у меня были как у игрока», – написал Ночерино в инстаграме.

  • В последний раз полузащитник выходил на поле 4 декабря 2018 года.
  • Ночерино известен по выступлениям за «Ювентус», «Милан» и «Вест Хэм».
  • За сборную Италии игрок провел 15 матчей и стал вице-чемпионом Европы в 2012 году.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Антонио Ночерино
Италия. Серия А Ночерино Антонио
Комментарии (2)
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Dark_Soul
1579811735
Было дело в чемпионском Милане один сезон неплохо зажег) Удачи!
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_MATRIX_
1579951241
Спасибо за всё и удачи!
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