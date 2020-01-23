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    Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Милана» Ночерино объявил о завершении карьеры

    Бывший игрок сборной Италии Антонио Ночерино принял решение завершить карьеру.

    «Пришло время попрощаться с моим прекрасным и единственным другом – футболом. Это мучительное, но вдумчивое решение. Я доволен тем, что осуществил мечту своего отца, которая затем стала моей мечтой. Я хочу поблагодарить своих родителей и сестер, которые своими жертвами и любовью помогли мне стать тем, кем я являюсь. Мою жену и моих детей, которых я люблю больше всего в своей жизни.

    Спасибо клубам, в которых я играл, тренерам, которые у меня были, партнерам по команде, у которых я многому научился, и болельщикам за их поддержку и любовь, которые всегда помогали мне отдать на поле немного больше. Я решил принять новое испытание в жизни – стать тренером. Прекрасный, новый, трудный вызов, который принесет мне тот же дух, страсть, любовь и профессионализм, которые у меня были как у игрока», – написал Ночерино в инстаграме.

    • В последний раз полузащитник выходил на поле 4 декабря 2018 года.
    • Ночерино известен по выступлениям за «Ювентус», «Милан» и «Вест Хэм».
    • За сборную Италии игрок провел 15 матчей и стал вице-чемпионом Европы в 2012 году.

    text

    Публикация от text (@antonocerino) 23 Янв 2020 в 7:57 PST

    Источник: Инстаграм Антонио Ночерино

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    23.01.2020 22:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +114

      Dark_Soul 47 минут назад

      Было дело в чемпионском Милане один сезон неплохо зажег) Удачи!

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