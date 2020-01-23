Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Милана» Ночерино объявил о завершении карьеры

Бывший игрок сборной Италии Антонио Ночерино принял решение завершить карьеру.

«Пришло время попрощаться с моим прекрасным и единственным другом – футболом. Это мучительное, но вдумчивое решение. Я доволен тем, что осуществил мечту своего отца, которая затем стала моей мечтой. Я хочу поблагодарить своих родителей и сестер, которые своими жертвами и любовью помогли мне стать тем, кем я являюсь. Мою жену и моих детей, которых я люблю больше всего в своей жизни.

Спасибо клубам, в которых я играл, тренерам, которые у меня были, партнерам по команде, у которых я многому научился, и болельщикам за их поддержку и любовь, которые всегда помогали мне отдать на поле немного больше. Я решил принять новое испытание в жизни – стать тренером. Прекрасный, новый, трудный вызов, который принесет мне тот же дух, страсть, любовь и профессионализм, которые у меня были как у игрока», – написал Ночерино в инстаграме.

В последний раз полузащитник выходил на поле 4 декабря 2018 года.

Ночерино известен по выступлениям за «Ювентус», «Милан» и «Вест Хэм».

За сборную Италии игрок провел 15 матчей и стал вице-чемпионом Европы в 2012 году.