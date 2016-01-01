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    Червиченко – о «Химках»: «Российские клубы не зарабатывают, а живут на то, что им выделит от щедрот богатая структура, человек или бюджет»

    Бывший президент «Химок» Андрей Червиченко прокомментировал смену вектора развития подмосковного клуба и увольнение главного тренера Андрея Талалаева.

    «Видимо, такая ситуация сложилась из-за недостатка финансирования. Команда хорошо играла и вполне могла выйти в РПЛ. Андрей Талалаев – парень амбициозный. Если он приходил в «Химки», то естественно, шел в клуб под определенную задачу. Соответственно, если Андрей ушел, то никто не собирается никуда выходить, задача снимается, команда ставится на продажу. Решение Талалаева можно понять. Логично, что в этой ситуации человек говорит: «Мне это не надо».

    На мой взгляд, хорошо, что клуб заранее сделал заявление. «Химки» поступают корректно, говоря об этом сейчас, а не за пять туров до окончания розыгрыша ФНЛ. В противном случае футболисты искали бы другие команды, а зарплаты им пообещали выплатить года через два, если так решит суд. Считаю, что действия «Химок» корректны.

    Лучше так, чем до последнего ничего и никому не говорить, оставляя людей один на один с долгами. Ведь у всех есть семьи, которые нужно кормить. Видимо, руководство не смогло найти того, кто был бы заинтересован в команде областного футбола.

    Я думаю, что все осознают ситуацию, сложившуюся в нашем футболе. Люди знают, что российские клубы сами по себе не зарабатывают. И живут они в основном на то, что им выделит от щедрот какая-то богатая структура, человек или областной бюджет. Поэтому я думаю, что, понимая это, ситуация на имидже «Химок» не скажется.

    Подмосковный клуб регулярно находится в верхней части турнирной таблицы ФНЛ, пытается выйти в РПЛ. На мой взгляд, это уже неплохой имидж. Ведь у нас есть более именитые команды, которые находятся в полной заднице. А эти хоть стараются, борются, бодаются. И они, по крайней мере, честны перед своими футболистами и сотрудниками. «Химки» не рассказывают сказки. В этом плане им нужно сказать спасибо, что хотя бы людям голову не морочат», – сказал Червиченко.

    • Ранее сообщалось, что губернатор Московской области отказал клубу в увеличении бюджета под выход в Премьер-лигу.
    • Из-за этого «Химки» готовы были расстаться с рядом своих ключевых игроков.
    • «Химки» занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ, на два очка отставая от «Ротора» и на одно — от «Торпедо».

    «Химки»: «Вектор развития клуба поменялся. Спонсора нет, поэтому Талалаев решил уйти»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6512

      FanatSerj 10 минут назад

      Вот и для кого они РПЛ расширять собрались? клубы деньги не зарабатывают, а с потолка их уже не сыпят так щедро как перед ЧМ.

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