Геркус: «В 2019 году «Зенит» интересовался Денисовым, но решил воздержаться от переговоров. Возможно, опасались его авторитета»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал об уходе полузащитника Игоря Денисова из клуба.

«Я продлевал контракт с капитаном команды, который выходит на поле во всех матчах, а через полгода у него заканчивается договор. Он соглашается на понижение зарплаты и на один год продления. Что надо было сказать? Подожди до конца сезона? Это стало бы неуважением к Денисову. Ведь он, повторю, постоянно играл.

У нового руководства, видимо, другой взгляд на ситуацию. Считаю, что принял абсолютно правильное решение. По моим впечатлениям, Игорь до сих пор мог бы приносить пользу «Локо», с ним игра точно была бы лучше.

Понимаете, Игорь исполнял роль чистого опорника, а это мало кто умеет. Очень редкий талант — мог действовать один перед двумя защитниками. Денисов отлично видел ситуацию на поле, грамотно выбирал позицию, у него шикарный отбор, очень аккуратен в передачах. Мало кто обладает такими качествами.

Игорь организовывал игру в начальной фазе, отбирал мяч и отдавал первый пас в развитие атаки. Считаю, с его уходом «Локомотив» потерял вариативность в этой зоне.

Предложение «Зенита» по Денисову? Были осторожные контакты, но до конкретных обсуждений дело не дошло. «Зенит» интересовался, но решил воздержаться от начала плотного диалога. Возможно, опасались авторитета Денисова.

Так бывает — не каждый молодой тренер хочет видеть в своей команде человека с большим влиянием. Может быть, это насторожило, не знаю наверняка. Сам Игорь хотел вернуться. Все выходцы из «Зенита» хотят этого», – сказал Геркус.