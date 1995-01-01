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    Клубы РПЛ могут обязать платить по миллиону рублей за игроков, не являющихся воспитанниками

    В Сочи под эгидой РФС состоялся семинар по лицензированию клубов.

    По информации «Матч ТВ», в ходе мероприятия было предложено обязать клубы РПЛ и ФНЛ платить взносы за регистрацию игроков, которые не являются воспитанниками собственных академий.

    Предполагается, что в РПЛ такая выплата составит миллион рублей за одного футболиста, а в ФНЛ – 500 тысяч. Впрочем, это пока не окончательное решение – суммы могут снизить до 700 и 300 тысяч соответственно.

    Цель данной инициативы – мотивировать клубы больше рассчитывать на своих воспитанников. Не исключено, что данный вопрос вынесут на обсуждение исполкома РФС.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8379

      ufos73 3 минуты назад

      Цель данной инициативы – срубить бабла и не более

      0
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    • ...
      Рейтинг: +670

      Пельш 1 24 минуты назад

      Это окончательно похоронит наш футбол. Вместо того, что бы снять долбаный лимит, они ещё больше заталкивают футбол в самую клоаку. Ну что же господа дебилы из РФС, всех благ вам!!!!

      1
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      Рейтинг: +15406

      DOCTOR PENALTY 26 минут назад

      Давно пора найти решение в этом вопросе.

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