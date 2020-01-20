Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клубы РПЛ могут обязать платить по миллиону рублей за игроков, не являющихся воспитанниками

Клубы РПЛ могут обязать платить по миллиону рублей за игроков, не являющихся воспитанниками

20 января 2020, 21:55
18

В Сочи под эгидой РФС состоялся семинар по лицензированию клубов.

По информации «Матч ТВ», в ходе мероприятия было предложено обязать клубы РПЛ и ФНЛ платить взносы за регистрацию игроков, которые не являются воспитанниками собственных академий.

Предполагается, что в РПЛ такая выплата составит миллион рублей за одного футболиста, а в ФНЛ – 500 тысяч. Впрочем, это пока не окончательное решение – суммы могут снизить до 700 и 300 тысяч соответственно.

Цель данной инициативы – мотивировать клубы больше рассчитывать на своих воспитанников. Не исключено, что данный вопрос вынесут на обсуждение исполкома РФС.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пельш 1
1579548359
Это окончательно похоронит наш футбол. Вместо того, что бы снять долбаный лимит, они ещё больше заталкивают футбол в самую клоаку. Ну что же господа дебилы из РФС, всех благ вам!!!!
Ответить
ufos73
1579549605
Цель данной инициативы – срубить бабла и не более
Ответить
AtticusFinch1
1579552251
РФС во всей красе,пили бабло,придумывай правила,все угодно лишь бы не трогать лимит) мало того,что наши воспитанники зажравшиеся мажоры,когда в 18 лет имеют миллионные контракты,которые по полю пешком ходят и больше парятся какую фотку из ночного клуба выложить,чем играть нормально,так наэтих ушлепков ещё и налог придумали)
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1579555325
Платить кому? Чиновникам из РФС? У нас и так большинство клубов в полумёртвом состоянии. Это как штрафы после матчей. Куда все деньги идут? На содержание этих чиновников и их дорогие тачки? Отчётов никто и никогда не предоставляет
Ответить
serhio80
1579559310
А кто такую херню предложил и кому пойдут выплаты видимо секрет?)
Ответить
паха1991
1579579262
ох и бреед это просто пздц.с их **....м лимитом добьют футбол в конец
Ответить
Viper for CSKA
1579582678
Правильно. Давайте уже наконец забьем последние гвозди в крышку гроба нашего футбола, чего тянуть. А заодно ещё больше обогатим наглых паразитов..., простите, чиновников из РФС. А то им не всегда на новые Майбахи, обучение чад в Лондоне и пятые по счету загородные дома хватает. А это же ещё всё содержать нужно! Бедные люди, давайте дружно поможем.
Ответить
Garrincha58
1579586315
это такой же побор как и с нас дерут за капитальный ремонт!
Ответить
vladimir-7
1579587749
Вот теперь разрешат приобретать легионеров сколько хочешь, хоть всю команду.
Ответить
Рубинище
1579588987
Дармоеды из РФС решили себе лички поднять. видимо мало получают за ничего-не делая. как обычно за наш счёт, т.к не часные клубы живут за бюджет.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+