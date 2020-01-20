Клубы РПЛ могут обязать платить по миллиону рублей за игроков, не являющихся воспитанниками

В Сочи под эгидой РФС состоялся семинар по лицензированию клубов.

По информации «Матч ТВ», в ходе мероприятия было предложено обязать клубы РПЛ и ФНЛ платить взносы за регистрацию игроков, которые не являются воспитанниками собственных академий.

Предполагается, что в РПЛ такая выплата составит миллион рублей за одного футболиста, а в ФНЛ – 500 тысяч. Впрочем, это пока не окончательное решение – суммы могут снизить до 700 и 300 тысяч соответственно.

Цель данной инициативы – мотивировать клубы больше рассчитывать на своих воспитанников. Не исключено, что данный вопрос вынесут на обсуждение исполкома РФС.