Клопп одержал 150-ю победу на посту главного тренера «Ливерпуля»

В матче 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.
Эта победа стала для Юргена Клоппа 150-й на посту главного тренера мерсисайдской команды.
Всего во главе «Ливерпуля» немецкий специалист провел 243 матча. На его счету также 54 ничьи и 39 поражений.
- Клопп возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года.
- С командой он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
- В текущем розыгрыше АПЛ мерсисайдцы уверенно лидируют, набрав 64 очка в 22 матчах.
Источник: «Бомбардир»