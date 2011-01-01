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    Клопп одержал 150-ю победу на посту главного тренера «Ливерпуля»

    В матче 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

    Эта победа стала для Юргена Клоппа 150-й на посту главного тренера мерсисайдской команды.

    Всего во главе «Ливерпуля» немецкий специалист провел 243 матча. На его счету также 54 ничьи и 39 поражений.

    • Клопп возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года.
    • С командой он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
    • В текущем розыгрыше АПЛ мерсисайдцы уверенно лидируют, набрав 64 очка в 22 матчах.

    Источник: «Бомбардир»

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