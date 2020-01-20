Клопп одержал 150-ю победу на посту главного тренера «Ливерпуля»

В матче 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

Эта победа стала для Юргена Клоппа 150-й на посту главного тренера мерсисайдской команды.

Всего во главе «Ливерпуля» немецкий специалист провел 243 матча. На его счету также 54 ничьи и 39 поражений.