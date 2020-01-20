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  • Клопп одержал 150-ю победу на посту главного тренера «Ливерпуля»

Клопп одержал 150-ю победу на посту главного тренера «Ливерпуля»

20 января 2020, 00:35

В матче 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

Эта победа стала для Юргена Клоппа 150-й на посту главного тренера мерсисайдской команды.

Всего во главе «Ливерпуля» немецкий специалист провел 243 матча. На его счету также 54 ничьи и 39 поражений.

  • Клопп возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года.
  • С командой он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
  • В текущем розыгрыше АПЛ мерсисайдцы уверенно лидируют, набрав 64 очка в 22 матчах.

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген
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