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    Daily Mail: УЕФА поменял схему сборной года, чтобы включить в команду Роналду

    УЕФА изменил схему символической сборной года с 4-3-3 на 4-2-4, чтобы форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду попал в команду, утверждает Daily Mail.

    Португальский нападающий стал четвертым нападающим по итогам голосования болельщиков после Лионеля Месси («Барселона»), Садьо Мане («Ливерпуль») и Роберта Левандовского («Бавария»).

    Руководители УЕФА все равно решили включить Роналду в сборную года, и поменяли схему 4-3-3, которая планировалась изначально, на 4-2-4. Португалец мог занять место полузащитника «Челси» Нголо Канте.

    Месси, Роналду, Алисон, Левандовски – в сборной года по версии УЕФА


    Источник: Daily Mail

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    16.01.2020 15:21
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5870

      BRO_football 19 часов назад

      Согласен, схема полный бред. Сейчас никто не играет по схеме 4-2-4. Она была популярна в 50-ых годах, потому что Бразилия с такой схемой ЧМ выиграла. Сейчас она не популярна
      Можно было, к примеру, Мане вингером поставить, раз везде пишут, что он атакующий полузащитник, хотя на самом деле это не так. И была бы нормальная схема 4-3-3

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9

      forzaa 20 часов назад

      Сразу 1-2-7 ставьте, раз уж только атакующие действия умеете оценивать.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +2980

      dinar7777dinar 21 час назад

      Ахааххах. Ну а как ещё пеналду нырялду мог попасть в сборную .

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1463

      AZ 21 час назад

      и часто клубы играют со схемой 4-2-4? Какого черта УЕФА делает?

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