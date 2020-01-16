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  • Daily Mail: УЕФА поменял схему сборной года, чтобы включить в команду Роналду

Daily Mail: УЕФА поменял схему сборной года, чтобы включить в команду Роналду

16 января 2020, 15:21
4

УЕФА изменил схему символической сборной года с 4-3-3 на 4-2-4, чтобы форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду попал в команду, утверждает Daily Mail.

Португальский нападающий стал четвертым нападающим по итогам голосования болельщиков после Лионеля Месси («Барселона»), Садьо Мане («Ливерпуль») и Роберта Левандовского («Бавария»).

Руководители УЕФА все равно решили включить Роналду в сборную года, и поменяли схему 4-3-3, которая планировалась изначально, на 4-2-4. Португалец мог занять место полузащитника «Челси» Нголо Канте.

Месси, Роналду, Алисон, Левандовски – в сборной года по версии УЕФА


Источник: Daily Mail
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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AZ
1579177662
и часто клубы играют со схемой 4-2-4? Какого черта УЕФА делает?
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dinar7777dinar
1579178745
Ахааххах. Ну а как ещё пеналду нырялду мог попасть в сборную .
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forzaa
1579181235
Сразу 1-2-7 ставьте, раз уж только атакующие действия умеете оценивать.
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BRO_football
1579185999
Согласен, схема полный бред. Сейчас никто не играет по схеме 4-2-4. Она была популярна в 50-ых годах, потому что Бразилия с такой схемой ЧМ выиграла. Сейчас она не популярна Можно было, к примеру, Мане вингером поставить, раз везде пишут, что он атакующий полузащитник, хотя на самом деле это не так. И была бы нормальная схема 4-3-3
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