Daily Mail: УЕФА поменял схему сборной года, чтобы включить в команду Роналду

УЕФА изменил схему символической сборной года с 4-3-3 на 4-2-4, чтобы форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду попал в команду, утверждает Daily Mail.

Португальский нападающий стал четвертым нападающим по итогам голосования болельщиков после Лионеля Месси («Барселона»), Садьо Мане («Ливерпуль») и Роберта Левандовского («Бавария»).

Руководители УЕФА все равно решили включить Роналду в сборную года, и поменяли схему 4-3-3, которая планировалась изначально, на 4-2-4. Португалец мог занять место полузащитника «Челси» Нголо Канте.

Месси, Роналду, Алисон, Левандовски – в сборной года по версии УЕФА



