Daily Mail: УЕФА поменял схему сборной года, чтобы включить в команду Роналду

Согласен, схема полный бред. Сейчас никто не играет по схеме 4-2-4. Она была популярна в 50-ых годах, потому что Бразилия с такой схемой ЧМ выиграла. Сейчас она не популярна
Можно было, к примеру, Мане вингером поставить, раз везде пишут, что он атакующий полузащитник, хотя на самом деле это не так. И была бы нормальная схема 4-3-3
УЕФА изменил схему символической сборной года с 4-3-3 на 4-2-4, чтобы форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду попал в команду, утверждает Daily Mail.
Португальский нападающий стал четвертым нападающим по итогам голосования болельщиков после Лионеля Месси («Барселона»), Садьо Мане («Ливерпуль») и Роберта Левандовского («Бавария»).
Руководители УЕФА все равно решили включить Роналду в сборную года, и поменяли схему 4-3-3, которая планировалась изначально, на 4-2-4. Португалец мог занять место полузащитника «Челси» Нголо Канте.
Месси, Роналду, Алисон, Левандовски – в сборной года по версии УЕФА