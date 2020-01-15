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Кокорин забил первый гол «Зенита» в 2020 году

15 января 2020, 21:32
9

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил первый гол петербургской команды в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», форвард отметился забитым мячом в двухстороннем матче на сборе в Катаре.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года.
  • С тех пор форвард провел за петербургский клуб 92 матча и забил 34 гола.
  • Первый сбор «Зенита» в Катаре продлится до 25 января.

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Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (9)
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baden69
1579113556
Будем надеяться, что это не единственный гол Сани в этом году...
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shurik45
1579115300
Саня ,Евро2020, ждет тебя!
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serhio80
1579115575
Лодыркина чтоли в ворота вернули?) или кто там в рамке?)
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VVM1964
1579116979
СОБЫТИЕ )))
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portero
1579119246
На тренировке это как бы и не гол..... Вот чемп начнётся и посмотрим.
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paracetamol
1579126917
Давай и дальше так же продолжай!
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Ганнибал Лектор
1579162309
Хет-трик проводницам убедит в том, что Кокоша в порядке)
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