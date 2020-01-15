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    Кокорин забил первый гол «Зенита» в 2020 году

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил первый гол петербургской команды в 2020 году.

    Как сообщает пресс-служба «Зенита», форвард отметился забитым мячом в двухстороннем матче на сборе в Катаре.

    • Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года.
    • С тех пор форвард провел за петербургский клуб 92 матча и забил 34 гола.
    • Первый сбор «Зенита» в Катаре продлится до 25 января.

    Адвокат: «Локомотив» не отпустил Смолова в «Фейеноорд». Если сможем получить Кокорина, я его лично заберу»

    Источник: твиттер «Зенита»

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    15.01.2020 21:32
    Комментарии10
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      Рейтинг: +969

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Хет-трик проводницам убедит в том, что Кокоша в порядке)

      0
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      Рейтинг: +507

      Сергей Каспийский 9 часов назад

      У игрока должны быть огненные - мотивация и концентрация. Главное, чтобы после переосмысления смысла жизни, качественно изменился уровень игры.

      1
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      Рейтинг: +4752

      paracetamol 12 часов назад

      Давай и дальше так же продолжай!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36708

      portero 14 часов назад

      На тренировке это как бы и не гол.....
      Вот чемп начнётся и посмотрим.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20542

      VVM1964 14 часов назад

      СОБЫТИЕ )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +974

      serhio80 15 часов назад

      Лодыркина чтоли в ворота вернули?) или кто там в рамке?)

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -37932

      пьяныйхоровод > serhio80 13 часов назад

      Максименко пригласили , чтобы привыкал .

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2187

      shurik45 15 часов назад

      Саня ,Евро2020, ждет тебя!

      2
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      Рейтинг: +2023

      Томик > shurik45 14 часов назад

      Там Федя Смолов подтягивает "тяжелую артиллерию". Членом Семьи станет. Даже не знаю, как теперь можно будет мимо него пробиться.

      0
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      Рейтинг: +1797

      baden69 15 часов назад

      Будем надеяться, что это не единственный гол Сани в этом году...

      4
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