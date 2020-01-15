Кокорин забил первый гол «Зенита» в 2020 году

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил первый гол петербургской команды в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», форвард отметился забитым мячом в двухстороннем матче на сборе в Катаре.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года.

С тех пор форвард провел за петербургский клуб 92 матча и забил 34 гола.

Первый сбор «Зенита» в Катаре продлится до 25 января.

Адвокат: «Локомотив» не отпустил Смолова в «Фейеноорд». Если сможем получить Кокорина, я его лично заберу»