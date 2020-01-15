Кокорин забил первый гол «Зенита» в 2020 году

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил первый гол петербургской команды в 2020 году.
Как сообщает пресс-служба «Зенита», форвард отметился забитым мячом в двухстороннем матче на сборе в Катаре.
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- Кокорин выступает за «Зенит» с января 2016 года.
- С тех пор форвард провел за петербургский клуб 92 матча и забил 34 гола.
- Первый сбор «Зенита» в Катаре продлится до 25 января.
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Источник: твиттер «Зенита»