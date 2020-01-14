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    «Известия»: Оздоевым интересуются «Трабзонспор» и «Фенербахче»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев интерес ряду турецких клубов.

    По информации источника, Оздоев интересен «Трабзонспору» и «Фенербахче», но из-за высоких требований «Зенита», турецкие клубы не делают предложений.

    Интерес к своему клиенту подтвердил и агент игрока Анзор Гаргаев: «Интерес к Оздоеву со стороны разных команд реально существует. Называть конкретные клубы будет неэтично. Но я могу точно сказать, что сейчас Магомед никуда не собирается уезжать. Он чувствует доверие от своего нынешнего клуба, его полностью устраивают тренерский штаб и коллектив. Его главная задача – продолжать прогрессировать, помогать «Зениту» и стабильно играть, чтобы в составе сборной России выступить на чемпионате Европы. У Магомеда еще действует двухлетний контракт с сине-бело-голубыми, и он намерен отработать его с максимальной отдачей».

    • Оздоев выступает за «Зенит» с 2018 года.
    • По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Оздоева – 7 миллионов евро.

    Источник: «Известия»

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    14.01.2020 11:06
    Комментарии6
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      Рейтинг: +785

      Юрий Крутько 14 января, 15:13

      Оздоев отыграл в 2019г. на 5+,но турки не потянут "гаспромовскую" зарплату,однозначно...

      1
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      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. 14 января, 11:31

      Оздоев после Дзюбы вторая распиаренная деревяшка. Ну куда он может пойти из Газпромовской вотчины ? Какой дурак ему будет платить больше чем в Питере ? Они в Зените как в сказке ! Иванушки -дурачки, делать нех ничего не могут , но при бабках.

      1
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      Рейтинг: +1092

      Миша13 > Alekxei Z. 14 января, 11:45

      Зря ты так.Нормально ребята играют.Надо реально смотреть на уровень российского футбола и ребята играют,стараются,на поле выкладываются.Как к игрокам им трудное чего нибуль предъявить

      2
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      ...
      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. > Миша13 14 января, 11:57

      Для России вполне нормальные игроки , но в России труд и успехи футболистов оплачивается не нормально.
      Нереально завышенные ЗП. Куда он может пойти ?
      На меньшую зп , не дурак , а ТОПам он и нах не нужен...
      Вот и живут в сказке !

      2
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      Рейтинг: +1092

      Миша13 > Alekxei Z. 14 января, 12:17

      На счёт денег конечно согласен.Тут ещё надо сказать спасибо лимиту и сказочному ...

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      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. > Миша13 14 января, 12:39

      Разговоры про лимит, всё от лукавого.
      14 клубов живут на бюджетные деньги и являются кормушкой для тех , кто осваивает эти деньги. На местах поху на кого тратятся эти деньги , главное чтобы было куда списать. Они все убыточны, так как и коммерческий вопрос никого не интересует. Футбол является кормушкой как для Губернаторов , так и для всех прилипших...
      Больше трансферов , больше спиз...т, вот и вся математика.

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