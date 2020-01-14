«Известия»: Оздоевым интересуются «Трабзонспор» и «Фенербахче»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев интерес ряду турецких клубов.

По информации источника, Оздоев интересен «Трабзонспору» и «Фенербахче», но из-за высоких требований «Зенита», турецкие клубы не делают предложений.

Интерес к своему клиенту подтвердил и агент игрока Анзор Гаргаев: «Интерес к Оздоеву со стороны разных команд реально существует. Называть конкретные клубы будет неэтично. Но я могу точно сказать, что сейчас Магомед никуда не собирается уезжать. Он чувствует доверие от своего нынешнего клуба, его полностью устраивают тренерский штаб и коллектив. Его главная задача – продолжать прогрессировать, помогать «Зениту» и стабильно играть, чтобы в составе сборной России выступить на чемпионате Европы. У Магомеда еще действует двухлетний контракт с сине-бело-голубыми, и он намерен отработать его с максимальной отдачей».