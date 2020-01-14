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«Известия»: Оздоевым интересуются «Трабзонспор» и «Фенербахче»

14 января 2020, 11:06
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев интерес ряду турецких клубов.

По информации источника, Оздоев интересен «Трабзонспору» и «Фенербахче», но из-за высоких требований «Зенита», турецкие клубы не делают предложений.

Интерес к своему клиенту подтвердил и агент игрока Анзор Гаргаев: «Интерес к Оздоеву со стороны разных команд реально существует. Называть конкретные клубы будет неэтично. Но я могу точно сказать, что сейчас Магомед никуда не собирается уезжать. Он чувствует доверие от своего нынешнего клуба, его полностью устраивают тренерский штаб и коллектив. Его главная задача – продолжать прогрессировать, помогать «Зениту» и стабильно играть, чтобы в составе сборной России выступить на чемпионате Европы. У Магомеда еще действует двухлетний контракт с сине-бело-голубыми, и он намерен отработать его с максимальной отдачей».

  • Оздоев выступает за «Зенит» с 2018 года.
  • По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Оздоева – 7 миллионов евро.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Зенит Трабзонспор Фенербахче Оздоев Магомед
Комментарии (3)
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Юрий Крутько
1579004000
Оздоев отыграл в 2019г. на 5+,но турки не потянут "гаспромовскую" зарплату,однозначно...
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