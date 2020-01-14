Sky Sports: Жедсон Фернандеш близок к переходу в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш продолжит карьеру в «Тоттенхэме», сообщает Sky Sports.
По информации источника, футболист уже прошел медосмотр перед переходом в лондонский клуб.
Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в течение 24 часов.
«Тоттенхэм» арендует Фернандеша на полтора года с опцией выкупа за 65 миллионов евро.
Португальский хавбек также имел предложение от «Вест Хэма», но решил присоединиться к команде Жозе Моуринью.
- В текущем сезоне Фернандеш провел за «Бенфику» 13 матчей и сделал одну голевую передачу.
- Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
Источник: Sky Sports