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    Sky Sports: Жедсон Фернандеш близок к переходу в «Тоттенхэм»

    Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш продолжит карьеру в «Тоттенхэме», сообщает Sky Sports.

    По информации источника, футболист уже прошел медосмотр перед переходом в лондонский клуб.

    Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в течение 24 часов.

    «Тоттенхэм» арендует Фернандеша на полтора года с опцией выкупа за 65 миллионов евро.

    Португальский хавбек также имел предложение от «Вест Хэма», но решил присоединиться к команде Жозе Моуринью.

    • В текущем сезоне Фернандеш провел за «Бенфику» 13 матчей и сделал одну голевую передачу.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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    14.01.2020 00:10
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