Sky Sports: Жедсон Фернандеш близок к переходу в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш продолжит карьеру в «Тоттенхэме», сообщает Sky Sports.

По информации источника, футболист уже прошел медосмотр перед переходом в лондонский клуб.

Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в течение 24 часов.

«Тоттенхэм» арендует Фернандеша на полтора года с опцией выкупа за 65 миллионов евро.

Португальский хавбек также имел предложение от «Вест Хэма», но решил присоединиться к команде Жозе Моуринью.