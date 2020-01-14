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Sky Sports: Жедсон Фернандеш близок к переходу в «Тоттенхэм»

14 января 2020, 00:10

Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш продолжит карьеру в «Тоттенхэме», сообщает Sky Sports.

По информации источника, футболист уже прошел медосмотр перед переходом в лондонский клуб.

Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в течение 24 часов.

«Тоттенхэм» арендует Фернандеша на полтора года с опцией выкупа за 65 миллионов евро.

Португальский хавбек также имел предложение от «Вест Хэма», но решил присоединиться к команде Жозе Моуринью.

  • В текущем сезоне Фернандеш провел за «Бенфику» 13 матчей и сделал одну голевую передачу.
  • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Тоттенхэм Бенфика Фернандеш Жедсон
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