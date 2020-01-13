Скопинцев: «Не чувствовал доверия в «Краснодаре»

Новичок «Динамо» Дмитрий Скопинцев оценил период своей карьеры в «Краснодаре».

– А год в «Краснодаре» – потерянный?

– Нет. В «Ростове» я забивал только на Кубок России, а в Краснодаре открыл счет голам в Премьер-лиге. По моему мнению и по мнению многих других людей, когда выходил на поле, то освежал игру своими действиями. Но по ряду причин получилось далеко не всe.

– Каких причин?

– Начнем с того, что были две травмы, которые выбивали из колеи. Плюс я шел в клуб в неудачный момент. Но претензий никаких. Подсознательно у человека всегда есть соблазн искать причины не в себе, а в окружающих. Это, наверное, нормально, но я старался не поддаваться этому. Не опускать рук, держать свой уровень.

Считаю, не было такого матча, чтобы меня выпустили на поле, а я провалил игру. Мог забить гол, но меня вновь переводили в запас. У каждого тренера свое видение и задумки. Даже я, играя в футбольный менеджер, порой хочу выпустить сильного футболиста, но он не вписывается в стратегию матча. Может, пару лет назад я в таких случаях злился, сейчас уже нет. Оставался после тренировок, отрабатывал дриблинг и другие моменты. Свои сильные качества надо развивать.

Да, я не чувствовал в Краснодаре доверия, но благодарен клубу за эти десять месяцев, у меня неплохая статистика. При всех отрицательных факторах, мне кажется, удалось выжать из ситуации всe возможное. Вывернуть еe так, что этот год все равно пошел мне на пользу.

Повторюсь, не бывает безостановочного движения вверх: вчера «Балтика», сегодня «Ростов», завтра «Челси». После подъема на очередную ступеньку надо стабилизироваться на этом уровне, выдохнуть, завязать шнурочки, восстановиться и брать следующую высоту. Дай бог, так и будет.