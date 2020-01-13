LaRoma24: Дзаньоло получил разрыв крестообразной связки колена

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло получил травму в матче 19-го тура Серии А с «Ювентусом» (1:2).

По информации источника, у Дзаньоло диагностирован разрыв крестообразной связки колена. 13 января игрок будет прооперирован в одной из римских клиник.

В этом сезоне Серии А Дзаньоло провел 18 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Серия А. «Ювентус» обыграл «Рому» и вышел на первое место в таблице