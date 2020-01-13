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  • LaRoma24: Дзаньоло получил разрыв крестообразной связки колена

LaRoma24: Дзаньоло получил разрыв крестообразной связки колена

13 января 2020, 01:21
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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло получил травму в матче 19-го тура Серии А с «Ювентусом» (1:2).

По информации источника, у Дзаньоло диагностирован разрыв крестообразной связки колена. 13 января игрок будет прооперирован в одной из римских клиник.

  • В этом сезоне Серии А Дзаньоло провел 18 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Серия А. «Ювентус» обыграл «Рому» и вышел на первое место в таблице

Источник: LaRoma24

Римское издание о «Роме» с аудиторией в твиттере более 26 тысяч подписчиков.

Италия. Серия А Рома Ювентус Дзаньоло Николо
Комментарии (1)
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Hektor 84
1578870169
Старая кляча ломает лидеров соперника. Сначала Сенси, теперь Дзаниоло.
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