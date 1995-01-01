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    «Ливерпуль» впервые за 87 лет забил во всех 21 стартовом матче чемпионата Англии

    Идущий на первом месте в АПЛ «Ливерпуль» провел 21 матч в текущем сезоне, забив во всех из них. Команда повторила достижение сезона-1933/34, когда ей также удалось отправить мяч в ворота в стартовых 21 встрече.

    Кроме того, после матча 22-го тура против «Тоттенхэма» (1:0) ливерпульцы установили рекорд топ-пять европейских лиг.

    • «Ливерпуль» лидирует в таблице с 16-очковым отрывом.
    • Команда ни разу не брала титул АПЛ.
    • Следующий соперник «Ливерпуля» – «Манчестер Юнайтед» (19 января).

    Источник: твиттер OptaJoe

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1990

      Томик 16 минут назад

      Спартак проиграл второсортному клубишке. То ли дело Лудогорец!

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