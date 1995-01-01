«Ливерпуль» впервые за 87 лет забил во всех 21 стартовом матче чемпионата Англии

Спартак проиграл второсортному клубишке. То ли дело Лудогорец!
Идущий на первом месте в АПЛ «Ливерпуль» провел 21 матч в текущем сезоне, забив во всех из них. Команда повторила достижение сезона-1933/34, когда ей также удалось отправить мяч в ворота в стартовых 21 встрече.
Кроме того, после матча 22-го тура против «Тоттенхэма» (1:0) ливерпульцы установили рекорд топ-пять европейских лиг.
- «Ливерпуль» лидирует в таблице с 16-очковым отрывом.
- Команда ни разу не брала титул АПЛ.
- Следующий соперник «Ливерпуля» – «Манчестер Юнайтед» (19 января).