«Ливерпуль» впервые за 87 лет забил во всех 21 стартовом матче чемпионата Англии

Идущий на первом месте в АПЛ «Ливерпуль» провел 21 матч в текущем сезоне, забив во всех из них. Команда повторила достижение сезона-1933/34, когда ей также удалось отправить мяч в ворота в стартовых 21 встрече.

Кроме того, после матча 22-го тура против «Тоттенхэма» (1:0) ливерпульцы установили рекорд топ-пять европейских лиг.