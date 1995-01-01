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    SportMediaset: «Ювентус» возобновил интерес к Доннарумме, вратарю предлагают зарплату в 1,5 раза выше, чем в «Милане»

    «Ювентус» снова хочет купить вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.

    По информации SportMediaset, туринский клуб готов предложить 20-летнему футболисту пятилетний контракт с зарплатой 9 миллионов евро в год.

    В «Милане» голкипер зарабатывает в 1,5 раза меньше – 6 миллионов в год.

    • Контракт Доннаруммы с нынешним клубом истекает в июне 2021-го.
    • Рыночная стоимость итальянца – 55 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он провел за «Милан» 17 матчей и пропустил 23 гола.

    Источник: SportMediaset

    Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 млрд евро.

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    Сегодня, 22:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1025

      AHTUNGBOL 29 минут назад

      На перспективу третьим вратарем, сколько таких было ДжиДжи всех пережил..)))

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