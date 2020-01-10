SportMediaset: «Ювентус» возобновил интерес к Доннарумме, вратарю предлагают зарплату в 1,5 раза выше, чем в «Милане»

«Ювентус» снова хочет купить вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.
По информации SportMediaset, туринский клуб готов предложить 20-летнему футболисту пятилетний контракт с зарплатой 9 миллионов евро в год.
В «Милане» голкипер зарабатывает в 1,5 раза меньше – 6 миллионов в год.
- Контракт Доннаруммы с нынешним клубом истекает в июне 2021-го.
- Рыночная стоимость итальянца – 55 миллионов евро.
- В текущем сезоне он провел за «Милан» 17 матчей и пропустил 23 гола.
Источник: SportMediaset
Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 млрд евро.