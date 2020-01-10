SportMediaset: «Ювентус» возобновил интерес к Доннарумме, вратарю предлагают зарплату в 1,5 раза выше, чем в «Милане»

«Ювентус» снова хочет купить вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.

По информации SportMediaset, туринский клуб готов предложить 20-летнему футболисту пятилетний контракт с зарплатой 9 миллионов евро в год.

В «Милане» голкипер зарабатывает в 1,5 раза меньше – 6 миллионов в год.