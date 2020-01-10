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  • SportMediaset: «Ювентус» возобновил интерес к Доннарумме, вратарю предлагают зарплату в 1,5 раза выше, чем в «Милане»

SportMediaset: «Ювентус» возобновил интерес к Доннарумме, вратарю предлагают зарплату в 1,5 раза выше, чем в «Милане»

10 января 2020, 22:56
4

«Ювентус» снова хочет купить вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.

По информации SportMediaset, туринский клуб готов предложить 20-летнему футболисту пятилетний контракт с зарплатой 9 миллионов евро в год.

В «Милане» голкипер зарабатывает в 1,5 раза меньше – 6 миллионов в год.

  • Контракт Доннаруммы с нынешним клубом истекает в июне 2021-го.
  • Рыночная стоимость итальянца – 55 миллионов евро.
  • В текущем сезоне он провел за «Милан» 17 матчей и пропустил 23 гола.

Источник: SportMediaset

Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 млрд евро.

Италия. Серия А Милан Ювентус Доннарумма Джанлуиджи
Комментарии (4)
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AHTUNGBOL
1578686776
На перспективу третьим вратарем, сколько таких было ДжиДжи всех пережил..)))
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_MATRIX_
1578690226
Хрен.
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Dark_Soul
1578691643
...и твердое место на скамейке))
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Dr Metal
1578724108
Чем он так хорош то? Пропускает много. Слишком распиаренный поц. Цена его миллионов 10 отсилы
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