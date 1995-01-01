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    Точилин: «Встречусь с Ротенбергом и обсужу с ним все. Пока нет понимания, в какой должности меня хотят видеть в «Сочи»

    Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин, уволенный со своего поста 20 ноября, заявил, что может вернуться в клуб.

    «9 января поеду в Сочи. Тогда, может быть, решатся какие-то вопросы. Встречусь с руководством, с президентом клуба [Борисом Ротенбергом] и обсужу с ним все. Пока формально числимся в клубе.

    Нет понимания, в какой должности меня хотят видеть. Сложно говорить, пока мы не встретимся и все не обсудим. Пока особых вариантов нет. Ни с кем переговоров не вел», — цитирует Точилина «Рейтинг букмекеров».

    • Точилин вывел «Сочи» в РПЛ в первый год существования клуба.

    «Сочи» отправил Точилина в отставку


    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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