Точилин: «Встречусь с Ротенбергом и обсужу с ним все. Пока нет понимания, в какой должности меня хотят видеть в «Сочи»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин, уволенный со своего поста 20 ноября, заявил, что может вернуться в клуб.

«9 января поеду в Сочи. Тогда, может быть, решатся какие-то вопросы. Встречусь с руководством, с президентом клуба [Борисом Ротенбергом] и обсужу с ним все. Пока формально числимся в клубе.

Нет понимания, в какой должности меня хотят видеть. Сложно говорить, пока мы не встретимся и все не обсудим. Пока особых вариантов нет. Ни с кем переговоров не вел», — цитирует Точилина «Рейтинг букмекеров».

Точилин вывел «Сочи» в РПЛ в первый год существования клуба.

«Сочи» отправил Точилина в отставку



