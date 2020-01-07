Марез – лучший игрок Магриба в 2019 году

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез признан лучшим игроком Магриба по итогам 2019 года.

В голосовании, которое проводилось среди читателей журнала France Football, алжирский хавбек опередил марокканца Хакима Зиеша из «Аякса» и своего соотечественника Рами Бенсебаини из менхенгладбахской «Боруссии».