Марез – лучший игрок Магриба в 2019 году

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез признан лучшим игроком Магриба по итогам 2019 года.
В голосовании, которое проводилось среди читателей журнала France Football, алжирский хавбек опередил марокканца Хакима Зиеша из «Аякса» и своего соотечественника Рами Бенсебаини из менхенгладбахской «Боруссии».
- Марез получил эту награду в третий раз в карьере.
- К Магрибу относятся арабские страны Северной Африки (Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко, Тунис), за исключением Египта.
Источник: France Football