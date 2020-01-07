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Марез – лучший игрок Магриба в 2019 году

7 января 2020, 01:48

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез признан лучшим игроком Магриба по итогам 2019 года.

В голосовании, которое проводилось среди читателей журнала France Football, алжирский хавбек опередил марокканца Хакима Зиеша из «Аякса» и своего соотечественника Рами Бенсебаини из менхенгладбахской «Боруссии».

  • Марез получил эту награду в третий раз в карьере.
  • К Магрибу относятся арабские страны Северной Африки (Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко, Тунис), за исключением Египта.

Источник: France Football
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Марез Рияд
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