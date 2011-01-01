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    Роналду стал вторым игроком, оформившим хет-трик в АПЛ, Ла Лиге и Серии А

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три гола в матче 18-го тура Серии А против «Кальяри» (4:0).

    Таким образом, португалец оформлял хет-трики в играх английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги и итальянской Серии А.

    Как сообщает Squawka, Роналду стал вторым игроком, которому удалось сделать это.

    Первым же был форвард «Интера» Алексис Санчес, ранее выступавший за «Удинезе», «Барселону», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

    Роналду до «Ювентуса» играл в «Спортинге», «Манчестер Юнайтед» и «Реале».

    Источник: Squawka

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