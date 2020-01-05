«Ливерпуль» не проигрывает дома в дерби 23 матча подряд и впервые за 33 года победил «Эвертон» на «Энфилде» дважды за сезон

В 1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль» дома минимально победил в дерби «Эвертон». Команда Юргена Клоппа не уступает на своем поле в дерби с 1999 года.

«Ливерпуль», таким образом, не проигрывает на «Энфилде» «Эвертону» 23 матча подряд (13 побед, десять ничьих). Кроме того, впервые с сезона-1986/87 «Ливерпуль» победил в дерби дома дважды за сезон.