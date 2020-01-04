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  • The Telegraph: Погба решился на операцию на голеностопе из-за боязни пропустить Евро-2020

The Telegraph: Погба решился на операцию на голеностопе из-за боязни пропустить Евро-2020

4 января 2020, 20:30
3

В конце прошлого года полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил травму голеностопа. Перед ним встал вопрос: доиграть сезон или лечь на операцию, чтобы избежать рисков с усугублением повреждения.

Как пишет издание The Telegraph, из-за боязни пропустить Евро-2020 Погба решил оперироваться. Хирургическое вмешательство уже проведено.

  • В текущем сезоне Погба провел за «МЮ» восемь игр и сделал два ассиста.
  • За последние три месяца француз принял участие только в двух матчах, выходя при этом на замену.
  • Погба интересуется мадридский «Реал».

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Манчестер Юнайтед Франция Погба Поль
Комментарии (3)
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Бухбух
1578166528
Решил больше вообще в АПЛ не напрягаться.
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lipatov32
1578173810
Да нах ты модный там нужен? Сиди на лавке, греби бабки МЮ и только успевай прически менять!)))
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olegiovchenko
1578216961
гнать этого шакала!
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