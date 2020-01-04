The Telegraph: Погба решился на операцию на голеностопе из-за боязни пропустить Евро-2020

В конце прошлого года полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил травму голеностопа. Перед ним встал вопрос: доиграть сезон или лечь на операцию, чтобы избежать рисков с усугублением повреждения.

Как пишет издание The Telegraph, из-за боязни пропустить Евро-2020 Погба решил оперироваться. Хирургическое вмешательство уже проведено.