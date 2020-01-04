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    The Telegraph: Погба решился на операцию на голеностопе из-за боязни пропустить Евро-2020

    В конце прошлого года полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил травму голеностопа. Перед ним встал вопрос: доиграть сезон или лечь на операцию, чтобы избежать рисков с усугублением повреждения.

    Как пишет издание The Telegraph, из-за боязни пропустить Евро-2020 Погба решил оперироваться. Хирургическое вмешательство уже проведено.

    • В текущем сезоне Погба провел за «МЮ» восемь игр и сделал два ассиста.
    • За последние три месяца француз принял участие только в двух матчах, выходя при этом на замену.
    • Погба интересуется мадридский «Реал».

    Источник: The Telegraph

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1644

      Бухбух 5 минут назад

      Решил больше вообще в АПЛ не напрягаться.

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