Усманов: «Я не преуспел с «Арсеналом». Также считаю, что без меня клуб что-то потерял»

Российский миллиардер Алишер Усманов поговорил о продаже акций «Арсенала» Стэну Кронке. Предприниматель признался в любви к клубу.

«Каково лекарство от любви? Новая любовь. Если думать как мусульманин, который может иметь четырех жен или гарем... Я люблю «Арсенал», но я не преуспел. Что я могу поделать? Но я также считаю, что «Арсенал» что-то потерял без Усманова», – цитирует Усманова Sports.ru со ссылкой на Financial Times.