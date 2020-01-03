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  • Усманов: «Я не преуспел с «Арсеналом». Также считаю, что без меня клуб что-то потерял»

Усманов: «Я не преуспел с «Арсеналом». Также считаю, что без меня клуб что-то потерял»

3 января 2020, 22:30

Российский миллиардер Алишер Усманов поговорил о продаже акций «Арсенала» Стэну Кронке. Предприниматель признался в любви к клубу.

«Каково лекарство от любви? Новая любовь. Если думать как мусульманин, который может иметь четырех жен или гарем... Я люблю «Арсенал», но я не преуспел. Что я могу поделать? Но я также считаю, что «Арсенал» что-то потерял без Усманова», – цитирует Усманова Sports.ru со ссылкой на Financial Times.

  • Усманов может прийти в «Эвертон».
  • Состояние бизнесмена на апрель 2019 года – 16,3 миллиарда долларов.
  • «Эвертон» сейчас в АПЛ идет 11-м.

Источник: Sports.ru
Англия. Премьер-лига Арсенал
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