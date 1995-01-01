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    Усманов: «Я не преуспел с «Арсеналом». Также считаю, что без меня клуб что-то потерял»

    Российский миллиардер Алишер Усманов поговорил о продаже акций «Арсенала» Стэну Кронке. Предприниматель признался в любви к клубу.

    «Каково лекарство от любви? Новая любовь. Если думать как мусульманин, который может иметь четырех жен или гарем... Я люблю «Арсенал», но я не преуспел. Что я могу поделать? Но я также считаю, что «Арсенал» что-то потерял без Усманова», – цитирует Усманова Sports.ru со ссылкой на Financial Times.

    • Усманов может прийти в «Эвертон».
    • Состояние бизнесмена на апрель 2019 года – 16,3 миллиарда долларов.
    • «Эвертон» сейчас в АПЛ идет 11-м.

    Источник: Sports.ru

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