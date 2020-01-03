Усманов: «Я не преуспел с «Арсеналом». Также считаю, что без меня клуб что-то потерял»

Российский миллиардер Алишер Усманов поговорил о продаже акций «Арсенала» Стэну Кронке. Предприниматель признался в любви к клубу.
«Каково лекарство от любви? Новая любовь. Если думать как мусульманин, который может иметь четырех жен или гарем... Я люблю «Арсенал», но я не преуспел. Что я могу поделать? Но я также считаю, что «Арсенал» что-то потерял без Усманова», – цитирует Усманова Sports.ru со ссылкой на Financial Times.
- Усманов может прийти в «Эвертон».
- Состояние бизнесмена на апрель 2019 года – 16,3 миллиарда долларов.
- «Эвертон» сейчас в АПЛ идет 11-м.
Источник: Sports.ru